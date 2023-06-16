Кендрик Перкинс: «В «Лейкерс» Харден мог бы снять давление с Леброна»
Эксперт Кендрик Перкинс спрогнозировал переход звездного Джеймса Хардена из «Филадельфии» в «Лейкерс» в межсезонье-2023.
По мнению Перкинса, Харден способен принести «озерникам» большую пользу.
«Я сказал об этом вчера и люди сошли с ума. Но Джеймс Харден может быть очень хорош в нынешних «Лейкерс». Посмотрите, как он перестроился и принял ту роль, которую заготовил ему Док Риверс. Он был лучшим в НБА по результативным передачам, он был полноценным плеймейкером.
В «Лейкерс» Харден снимет давление с Леброна Джеймса», – заявил Перкинс.
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Он просто говорящая голова )
Вопрос в другом. В ЛАЛ уже был такой сниматель давления, и все еще хорошо помнят чем это кончилось