Эксперт Кендрик Перкинс спрогнозировал переход звездного из «Филадельфии» в « » в межсезонье-2023.

По мнению Перкинса, Харден способен принести «озерникам» большую пользу.

«Я сказал об этом вчера и люди сошли с ума. Но Джеймс Харден может быть очень хорош в нынешних «Лейкерс». Посмотрите, как он перестроился и принял ту роль, которую заготовил ему Док Риверс. Он был лучшим в по результативным передачам, он был полноценным плеймейкером.

В «Лейкерс» Харден снимет давление с », – заявил Перкинс.

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