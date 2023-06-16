Кендрик Перкинс: «В «Лейкерс» Харден мог бы снять давление с Леброна»

Теги Кендрик Перкинс Леброн Джеймс Лейкерс Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Эксперт Кендрик Перкинс спрогнозировал переход звездного Джеймса Хардена из «Филадельфии» в «Лейкерс» в межсезонье-2023.

По мнению Перкинса, Харден способен принести «озерникам» большую пользу.

«Я сказал об этом вчера и люди сошли с ума. Но Джеймс Харден может быть очень хорош в нынешних «Лейкерс». Посмотрите, как он перестроился и принял ту роль, которую заготовил ему Док Риверс. Он был лучшим в НБА по результативным передачам, он был полноценным плеймейкером.

В «Лейкерс» Харден снимет давление с Леброна Джеймса», – заявил Перкинс.

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6 комментариев

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fhneh
Перкинс вообще хоть что-то слышал про потолки зарплат, коллективное соглашение, и прочие неважные вещи в правилах НБА?
+12
0
+12
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Dienamiks
Уэстбрука уже хватило. Спс, не нужно
+4
0
+4
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fhneh
Ответ Mr.BadGuy
Ну чисто технически Харден мог бы подписать СЭТ и обменятся на Ривза, Хачимуру и Дило. Причем Фила бы скорее всего согласилась, им надо выжимать остатки из прайма Эмбиида. Вопрос в другом. В ЛАЛ уже был такой сниматель давления, и все еще хорошо помнят чем это кончилось
Я думаю перкинс имел в виду подписать хардена, как свободного агента. Понятно, что технически бороду и на Леброна можно обменять, но ничего общего с реальностью это не имеет
+1
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Кирилл
Ответ fhneh
Перкинс вообще хоть что-то слышал про потолки зарплат, коллективное соглашение, и прочие неважные вещи в правилах НБА?
А зачем ему это ?)
Он просто говорящая голова )
+2
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0
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fhneh
Ответ Кирилл
А зачем ему это ?) Он просто говорящая голова )
Стыдно должно быть такие вещи кринжовые говорить, он же всё-таки в авторитетном издании работает. У нас даже тут авторы на спортсе все прекрасно разбираются в правилах, а Рома Сприкут может лекции читать всем этим Перкинсам, Смитам и Баркли
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Mr.BadGuy
Ответ fhneh
Перкинс вообще хоть что-то слышал про потолки зарплат, коллективное соглашение, и прочие неважные вещи в правилах НБА?
Ну чисто технически Харден мог бы подписать СЭТ и обменятся на Ривза, Хачимуру и Дило. Причем Фила бы скорее всего согласилась, им надо выжимать остатки из прайма Эмбиида.
Вопрос в другом. В ЛАЛ уже был такой сниматель давления, и все еще хорошо помнят чем это кончилось
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