Журналист Майкл Скотто: «Рокетс» не хотят давать Джеймсу Хардену максимальный контракт»

По информации журналиста Майкла Скотто, «Хьюстон» заинтересован в подписании звездного разыгрывающего «Филадельфии» , но не хочет давать ему максимальный контракт.

«Ходят слухи, что «Рокетс» не хотят давать ему максимальный контракт.

Что касается Хардена, то он рассматривает возможность возвращения домой в Хьюстон по семейным обстоятельствам и в надежде, что другие ветераны присоединятся к нему в качестве свободных агентов. Он выбирает между игрой с молодежью « » и возможностью остаться с MVP Джоэлем Эмбиидом в Восточной конференции, где они уже входят в четверку лучших команд», – пишет Скотто.

Джеймс Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный в овертайме