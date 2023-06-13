Журналист Майкл Скотто: «Рокетс» не хотят давать Джеймсу Хардену максимальный контракт»

Теги возможные переходы Хьюстон Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

По информации журналиста Майкла Скотто, «Хьюстон» заинтересован в подписании звездного разыгрывающего «Филадельфии» Джеймса Хардена, но не хочет давать ему максимальный контракт.

«Ходят слухи, что «Рокетс» не хотят давать ему максимальный контракт.

Что касается Хардена, то он рассматривает возможность возвращения домой в Хьюстон по семейным обстоятельствам и в надежде, что другие ветераны присоединятся к нему в качестве свободных агентов. Он выбирает между игрой с молодежью «Хьюстона» и возможностью остаться с MVP Джоэлем Эмбиидом в Восточной конференции, где они уже входят в четверку лучших команд», – пишет Скотто.

Джеймс Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный в овертайме

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4 комментария

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Savardus
Максимальный контракт нынешнему Хардену может дать только псих или самоубийца
+1
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Pavel Gurin
Ну с MVP Джоэлем Эмбидом, это круто сказано, просто с Джоэлем)
+1
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Костя Кот
пожалеют об этом
0
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Sergei Terekhov
That’s what she said
0
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