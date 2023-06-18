Джей Джей Редик считает, «Уорриорз» стоит обменять Джордана Пула

Теги Голден Стэйт Джей Джей Редик НБА Джордан Пул Баскетбол

Бывший игрок НБА Джей Джей Редик считает, что «Голден Стэйт» следует обменять защитника Джордана Пула.

«Джордан Пул, на мой взгляд, самый очевидный вариант. Если вы хотите кого-то выменять, не совсем понятно, какова его стоимость сейчас. Но думаю, я бы пошел именно в этом направлении», – сказал Редик в эфире своего шоу.

Пул провел неудачный плей-офф. Он набирал в среднем 10,3 очка, реализуя лишь 34,1% бросков с игры. В этот период защитник жаловался на недостаток игрового времени и изменение роли в нападении.

Со следющего сезона вступает в силу его 4-летний контракт на 128 млн долларов.

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