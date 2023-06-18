Джей Джей Редик считает, «Уорриорз» стоит обменять Джордана Пула

Бывший игрок НБА Джей Джей Редик считает, что «Голден Стэйт» следует обменять защитника .

«Джордан Пул, на мой взгляд, самый очевидный вариант. Если вы хотите кого-то выменять, не совсем понятно, какова его стоимость сейчас. Но думаю, я бы пошел именно в этом направлении», – сказал Редик в эфире своего шоу.

Пул провел неудачный плей-офф. Он набирал в среднем 10,3 очка, реализуя лишь 34,1% бросков с игры. В этот период защитник жаловался на недостаток игрового времени и изменение роли в нападении.

Со следющего сезона вступает в силу его 4-летний контракт на 128 млн долларов.

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