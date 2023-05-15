Джордан Пул о том, в каких отношениях состоит с Грином: «У меня нет ответа на этот вопрос»

Защитник «Голден Стэйт» после вылета по втором раунде плей-офф от «Лейкерс» (2-4) поделился, в каких отношениях находится с форвардом .

«У меня нет ответа на это. Партнеры по команде. Это бизнес, так всегда и было. Просто бизнес. Только баскетбол», – заявил Пул.

Днем ранее в интервью защитник сказал, что «немногие способны осознать масштаб произошедшего», говоря об осеннем конфликте с Грином, который привел к удару Джордана по лицу.

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