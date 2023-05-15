Джордан Пул о том, в каких отношениях состоит с Грином: «У меня нет ответа на этот вопрос»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул после вылета по втором раунде плей-офф от «Лейкерс» (2-4) поделился, в каких отношениях находится с форвардом Дрэймондом Грином.

«У меня нет ответа на это. Партнеры по команде. Это бизнес, так всегда и было. Просто бизнес. Только баскетбол», – заявил Пул.

Днем ранее в интервью защитник сказал, что «немногие способны осознать масштаб произошедшего», говоря об осеннем конфликте с Грином, который привел к удару Джордана по лицу.

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5 комментариев

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Аморалинни
Ответ RayRay
Эй, а как же там чёрное братство , семья и всё такое ?)
Пул приёмный
+4
0
+4
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Van
Можно угорать, но грамотно ответил. Не делает вид, что схавал, но и не гонит на Грина.

Грину надо было втащить Майерсу и владельцам, что дали такой контракт бесполезному Пулу. Даже мы, комментаторы на спортсе, понимали что это фигня какая то. Парни, нам бы коллективным менеджером одного из клубов НБА стать... Срачи в комментах вышли бы на новый уровень.
+1
0
+1
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RayRay
Эй, а как же там чёрное братство , семья и всё такое ?)
0
0
0
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Andraey
Нет у него ответа.
Короче, позёр идёт на выход.
Как там у Раммштейна -- Адью, Гуд бай, Ауфидер Зейн.

К сожалению возможно придётся потерять Кумингу чтобы избавиться от Пула
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Михаил Евдокимов
Ответ Andraey
Нет у него ответа. Короче, позёр идёт на выход. Как там у Раммштейна -- Адью, Гуд бай, Ауфидер Зейн. К сожалению возможно придётся потерять Кумингу чтобы избавиться от Пула
надеюсь как нить пиками докинут, чтоб Кумингу не отдавать. В Кумингу еще есть вера
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