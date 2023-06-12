«Голден Стэйт» может сохранить Джордана Пула

Защитник « » может остаться в команде.

Пул провел неудачный плей-офф. Он набирал в среднем 10,3 очка, реализуя лишь 34,1% бросков с игры. В этот период защитник жаловался на недостаток игрового времени и изменение роли в нападении.

«Этим летом «Уорриорз» намерены изучить различные возможности реструктуризации состава: как мелкие, так и крупные. Это может означать, что Пул станет частью обмена, если предложение будет привлекательным.

Но команды не проявляют большого интереса к Пулу, а его окружение не получает никаких намеков на то, что его будущее будет в другом месте», – пишет журналист The Athletic Энтони Слэйтер.

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