«Голден Стэйт» может сохранить Джордана Пула

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул может остаться в команде.

Пул провел неудачный плей-офф. Он набирал в среднем 10,3 очка, реализуя лишь 34,1% бросков с игры. В этот период защитник жаловался на недостаток игрового времени и изменение роли в нападении.

«Этим летом «Уорриорз» намерены изучить различные возможности реструктуризации состава: как мелкие, так и крупные. Это может означать, что Пул станет частью обмена, если предложение будет привлекательным.

Но команды НБА не проявляют большого интереса к Пулу, а его окружение не получает никаких намеков на то, что его будущее будет в другом месте», – пишет журналист The Athletic Энтони Слэйтер.

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1 комментарий

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totocash
если его сохранят, то это точно конец эры гсв. если обменяют, то шанс на последний танец ещё остаётся.
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