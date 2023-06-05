Стив Керр: «Ни один игрок «Майами» не сидит сейчас, приговаривая: «Да уж, меня сегодня не выпустили»

Главный тренер «Голден Стэйт» стал гостем подкаста форварда Дрэймонда Грина The Draymond Green Show.

Тренер рассказал, что отличает «Хит» от «Уорриорз» в этом сезоне.

«Ни один игрок «Майами» не сидит сейчас, приговаривая: «Да уж, меня сегодня не выпустили». Они сфокусированы на победу. И мы знаем, как это должно быть, по нашим чемпионским сезонам. Ты не заходишь в раздевалку с разговорами: «Я должен был получить больше минут сегодня». И в этом красота настоящих чемпионских команд», – заявил Керр.

В начале серии с «Лейкерс» защитник посетовал на органиченное игровое время: «Не так много можно сделать за 15 минут на паркете». В следующем матче он столько и сыграл.

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