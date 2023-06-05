Стив Керр: «Ни один игрок «Майами» не сидит сейчас, приговаривая: «Да уж, меня сегодня не выпустили»

Теги Голден Стэйт Майами НБА Стив Керр НБА плей-офф Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр стал гостем подкаста форварда Дрэймонда Грина The Draymond Green Show.

Тренер рассказал, что отличает «Хит» от «Уорриорз» в этом сезоне.

«Ни один игрок «Майами» не сидит сейчас, приговаривая: «Да уж, меня сегодня не выпустили». Они сфокусированы на победу. И мы знаем, как это должно быть, по нашим чемпионским сезонам. Ты не заходишь в раздевалку с разговорами: «Я должен был получить больше минут сегодня». И в этом красота настоящих чемпионских команд», – заявил Керр.

В начале серии с «Лейкерс» защитник Джордан Пул посетовал на органиченное игровое время: «Не так много можно сделать за 15 минут на паркете». В следующем матче он столько и сыграл.

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2 комментария

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nikolai2011
Ответ Никита Рамля
в Уорриорз опять неполадки с химией, но впервые на моей памяти так высказывается Керр, неудивительно, что Маерс решил убраться подальше от всего этого
ну вообще его решение дать Пулу столько денег и нарушило эту химию. Так что получается он ушел из-за собственной ошибки
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