Стив Керр: «Ни один игрок «Майами» не сидит сейчас, приговаривая: «Да уж, меня сегодня не выпустили»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр стал гостем подкаста форварда Дрэймонда Грина The Draymond Green Show.
Тренер рассказал, что отличает «Хит» от «Уорриорз» в этом сезоне.
«Ни один игрок «Майами» не сидит сейчас, приговаривая: «Да уж, меня сегодня не выпустили». Они сфокусированы на победу. И мы знаем, как это должно быть, по нашим чемпионским сезонам. Ты не заходишь в раздевалку с разговорами: «Я должен был получить больше минут сегодня». И в этом красота настоящих чемпионских команд», – заявил Керр.
В начале серии с «Лейкерс» защитник Джордан Пул посетовал на органиченное игровое время: «Не так много можно сделать за 15 минут на паркете». В следующем матче он столько и сыграл.
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