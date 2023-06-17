Стивен Эй Смит: «Если Зайон Уильямсон окажется в «Никс», они должны приобрести Тайрона Лю»

Теги Тайрон Лю Клипперс Нью-Йорк Новый Орлеан НБА Том Тибодо Зайон Уильямсон Стивен Эй Смит Баскетбол

Спортивный эксперт Стивен Эй Смит считает, что «Никс» должны приобрести форварда «Пеликанс» Зайона Уильямсона и главного тренера «Клипперс» Тайрона Лю.

«Если по какой-то случайности Зайон окажется в «Нью-Йорке», я считаю, что это должен быть последний год Тома Тибодо в клубе.

Я не говорю, что он плохой тренер, я не говорю, что он не умеет тренировать, я не говорю, что он сделал что-то неправильно. Дело не в Томе Тибодо. Я считаю, что Тай Лю — один из лучших тренеров в НБА. Один из двух лучших тренеров в НБА на данный момент», – сказал Смит.

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1 комментарий

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MrFrost
Всем плевать что Смит там считает. Абсолютно наигранный и бестолковый персонаж. Как нужно себя не уважать, чтобы довести до того, что тебя в серьёз вообще никто не воспринимает. Да, бабок получает очень много, но, блин... Короче, фу таким быть!)
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