Стивен Эй Смит: «Если Зайон Уильямсон окажется в «Никс», они должны приобрести Тайрона Лю»

Спортивный эксперт считает, что «Никс» должны приобрести форварда «Пеликанс» и главного тренера « » Тайрона Лю.

«Если по какой-то случайности Зайон окажется в « », я считаю, что это должен быть последний год в клубе.

Я не говорю, что он плохой тренер, я не говорю, что он не умеет тренировать, я не говорю, что он сделал что-то неправильно. Дело не в Томе Тибодо. Я считаю, что Тай Лю — один из лучших тренеров в НБА. Один из двух лучших тренеров в НБА на данный момент», – сказал Смит.

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