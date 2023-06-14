«Пеликанс» готовы обменять Зайона Уильямсона на Скута Хендерсона

Теги возможные переходы Новый Орлеан НБА драфт НБА Зайон Уильямсон Скут Хендерсон Баскетбол

«Новый Орлеан» готов рассмотреть возможность обмена форварда Зайона Уильямсона, если сделка позволит клубу выбрать на драфте защитника Скута Хендерсона, сообщает инсайдер Марк Стейн со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщал, что «Пеликанс» будут активно пытаться заполучить 2-й или 3-й пики драфта-2023 с целью выбрать Хендерсона.

«Новый Орлеан» имеет в активе 14-й выбор на предстоящем драфте. 2-й пик принадлежит «Шарлотт», 3-й – «Портленду».

По словам другого инсайдера Брайана Уиндхорста, команды НБА внимательно следят за ситуацией с Уильямсоном в «Новом Орлеане».

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27 комментариев

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Kikir
Зайоб Уильямсон
+45
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+45
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Nikolay
Зайон и Ламело, да детка, шоутайм на половину сезона
+38
0
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Analjinn
Вечная перестройка — что может быть лучше для кабинета — никакой ответственности, постоянный процесс.
+15
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Archer_Great
Ответ Nikolay
Зайон и Ламело, да детка, шоутайм на половину сезона
На треть, в лучшем случае)
+10
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Light Yagami
Ответ Analjinn
Вечная перестройка — что может быть лучше для кабинета — никакой ответственности, постоянный процесс.
+. Из серии "надо потерпеть", "у нас особый путь" и т.д.
+9
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кандид
Вспоминается произведение О Генри "Вождь краснокожих". Там в конце похитителям пришлось доплачивать, чтобы отец забрал у них похищенного мальца. С Зайоном та же история.
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оле - топ юрген - клоп
Ответ betwriver
Очень и очень странная новость. Похоже на вброс. Зайон , при всех своих недостатках, все же доказал свои способности и возможность стать (быть) первой звездой команды. Что далеко не факт для Скута.
Ему бы доказать, что он готов своим телом заняться и с профессионализмом подходить к своей работе
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Дмитрий Кутузов
Ответ Light Yagami
"ПТБ" надо обменивать не думая.
И что Зайон даст Портленду? 40-50 матчей в год с линейкой 25+8+4 и сделает защиту ПТБ ещё хуже?
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artcity
Зоопарк Нью-Йорка возможно заинтересован.
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Локоть Артеста
Ответ betwriver
Очень и очень странная новость. Похоже на вброс. Зайон , при всех своих недостатках, все же доказал свои способности и возможность стать (быть) первой звездой команды. Что далеко не факт для Скута.
Очень сомнительная звезда этот Зайон. Ему бы свое обжорство победить. За прошедшие 4 года с драфта он сыграл всего 114 игр (данные с basketball-reference). В предстоящем сезоне он опять сломается сыграв 20-30 матчей.
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Денис Храпунов
Ответ Marduhai
Понятно, что Орлеан хочет разгрузить платёжку и, как сообщалось, у них проблемы с Ингремом... Но при всех за и против, Зайон - это первая опция Орлеана и для Портленда с Лиллардом подобный обмен может стать ключевым для подъема с дна. Только скорее всего эта инфа - обычный вброс...
На 30 матчей за 2 сезона это первая опция. На 114 матчей за все 4. Зайон вообще не опция, ведь его нет на паркете, он даже в плей-офф ещё ни разу не играл, что бы можно было рассуждать насколько он вообще эффективен
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XobXob
Никогда такого не было и вот опять…
+3
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Tolball
Зайон,Ламело,Бриджес,Хейворд...это хорошая компашка соберется, опять Михайлюку тащить без них придеться.
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чсв уолла
Ответ Abdulla
15.06.2023: "Скут Хендерсон подозревается в ряде преступлений." 16.06.2023: "Фронт-офис Пеликанс считает Зайона Уильямсона наиважнейшей частью организации."
В пеликанс не хотят эту Санта Барбару с порнозвездами, им нужен свой Джа Морент
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Santy-44
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Его сексуальные похождения по местным шл@хам даже руководство достали?
Думаю, здесь походы по условным KFC и Wendy’s больше напрягают
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Abdulla
15.06.2023: "Скут Хендерсон подозревается в ряде преступлений."
16.06.2023: "Фронт-офис Пеликанс считает Зайона Уильямсона наиважнейшей частью организации."
+1
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Алексааандр
Ответ betwriver
Очень и очень странная новость. Похоже на вброс. Зайон , при всех своих недостатках, все же доказал свои способности и возможность стать (быть) первой звездой команды. Что далеко не факт для Скута.
только толк от этого доказательства, если он практически не бывает на паркете?
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betwriver
Очень и очень странная новость. Похоже на вброс. Зайон , при всех своих недостатках, все же доказал свои способности и возможность стать (быть) первой звездой команды. Что далеко не факт для Скута.
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SopTecret
зайон+пара порноактрис+три тонны бургеров на пик?:
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carmelo hot sause
Допустим, они выменяют 3 пик. Как они поймут, что Хорнетс не выберут Скута под 2 пиком? Словам и слухам по драфта доверять точно не стоит, если что
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Jerry Rodrogha
Давеча я то же самое предложил, правда, в шутку. Общественность не оценила ))
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mqh9pzrxgf
Ответ Дмитрий Кутузов
И что Зайон даст Портленду? 40-50 матчей в год с линейкой 25+8+4 и сделает защиту ПТБ ещё хуже?
Тогда лиллард может остаться, а не затребует обмен к середине сезона
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Nightyork97
Либо медицинский штаб ПТБ сделает из него кем его накручивали, либо оставит инвалидом для баскетбола до конца дней. Бесхребетный Таунс самый лучший вариант. Усилиние прямо здесь и сейчас, раз уж под Лилларда решили плясать. Зайон с его здоровьем не стоит 3 пика, это очередной развод.
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TeRex
Ответ Nikolay
Зайон и Ламело, да детка, шоутайм на половину сезона
Пфф.. Бен Симмонс в одиночку уделывает их двоих вместе взятых.
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Кавабунга Шреддоголовый
Его сексуальные похождения по местным шл@хам даже руководство достали?
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