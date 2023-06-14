«Пеликанс» готовы обменять Зайона Уильямсона на Скута Хендерсона

«Новый Орлеан» готов рассмотреть возможность обмена форварда , если сделка позволит клубу выбрать на драфте защитника , сообщает инсайдер Марк Стейн со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщал, что «Пеликанс» будут активно пытаться заполучить 2-й или 3-й пики драфта-2023 с целью выбрать Хендерсона.

« » имеет в активе 14-й выбор на предстоящем драфте. 2-й пик принадлежит «Шарлотт», 3-й – «Портленду».

По словам другого инсайдера Брайана Уиндхорста, команды НБА внимательно следят за ситуацией с Уильямсоном в «Новом Орлеане».

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