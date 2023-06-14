«Пеликанс» готовы обменять Зайона Уильямсона на Скута Хендерсона
«Новый Орлеан» готов рассмотреть возможность обмена форварда Зайона Уильямсона, если сделка позволит клубу выбрать на драфте защитника Скута Хендерсона, сообщает инсайдер Марк Стейн со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщал, что «Пеликанс» будут активно пытаться заполучить 2-й или 3-й пики драфта-2023 с целью выбрать Хендерсона.
«Новый Орлеан» имеет в активе 14-й выбор на предстоящем драфте. 2-й пик принадлежит «Шарлотт», 3-й – «Портленду».
По словам другого инсайдера Брайана Уиндхорста, команды НБА внимательно следят за ситуацией с Уильямсоном в «Новом Орлеане».
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16.06.2023: "Фронт-офис Пеликанс считает Зайона Уильямсона наиважнейшей частью организации."