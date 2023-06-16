Марк Стейн: «Новый Орлеан» пытается включить Зайона Уильямсона в сделку по 2-му пику «Шарлотт»

Теги Шарлотт Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Марк Стейн Скут Хендерсон Баскетбол

«Новый Орлеан» всерьез рассматривает возможность обмена форварда Зайона Уильямсона на 2-й пик драфта НБА 2023.

По информации инсайдера Марка Стейна, «Пеликанс» нацелены на Скута Хендерсона.

«Судя по тому, что я слышу, да, «Пеликанс» действительно рассматривают эту возможность.

Это не значит, что они сделают это на 100 процентов, но они рассматривают перспективу попытаться заключить сделку по обмену 2-го пика «Шарлотт», в которой бы участвовал Зайон Уильямсон», – сказал Стейн в эфире своего подкаста.

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6 комментариев

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кандид
Джордану и Капчаку нужно внести в черный список все номера с кодом штата Луизиана.
+7
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Adams
Ответ кандид
Джордану и Капчаку нужно внести в черный список все номера с кодом штата Луизиана.
Уже не Майклу))
+6
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Неоновый Демон
На самом деле это жесть , чувак ходячий медицинский феномен , как он ещё инвалидом не стал , с ногами кривыми и ведь об этих проблемах знали , и все равно выписали такой сумасшедший чек . А по факту всё идёт к тому ,что он ни один сезон не отыграет полностью ... Типичный хроник
+3
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Siz170Ter
На Джордана выменивают?)))))))))))))))
+1
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кандид
Ответ Adams
Уже не Майклу))
Ну, он пока еще сделку не оформил, а команда с Зайоном рухнет в цене процентов на 30)))
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Evgeniy 72
Ответ кандид
Ну, он пока еще сделку не оформил, а команда с Зайоном рухнет в цене процентов на 30)))
В предпродажном состоянии франшизы - предстоящие выборы на драфте, или обмен пиков на звезду - всегда под контролем покупателя, цена уже обговорена по любому, остались формальности. То есть, если сделка не будет оформлена на момент драфта, то трейд пика на Зайона возможно состоится/или нет при Джордане, но вот решать это будет покупатель, а не Майкл.
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