Марк Стейн: «Новый Орлеан» пытается включить Зайона Уильямсона в сделку по 2-му пику «Шарлотт»

« » всерьез рассматривает возможность обмена форварда на 2-й пик драфта 2023.

По информации инсайдера Марка Стейна, «Пеликанс» нацелены на .

«Судя по тому, что я слышу, да, «Пеликанс» действительно рассматривают эту возможность.

Это не значит, что они сделают это на 100 процентов, но они рассматривают перспективу попытаться заключить сделку по обмену 2-го пика « », в которой бы участвовал Зайон Уильямсон», – сказал Стейн в эфире своего подкаста.

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