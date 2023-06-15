Брайан Уиндхорст: «Новый Орлеан» готовится сделать Зайона Уильямсона доступным для обмена»

Теги Шарлотт Новый Орлеан Портленд НБА драфт НБА Брайан Уиндхорст Зайон Уильямсон Скут Хендерсон Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст подтвердил информацию о намерениях «Нового Орлеана» рассмотреть возможность обмена форварда Зайона Уильямсона.

«По моим сведениям, «Пеликанс» провели несколько беглых обсуждений [о том, чтобы подняться на драфте]. Никаких предложений пока они не делали.

Лига, конечно, задается этим вопросом – собираются ли «Пеликанс» впервые по-настоящему сделать Зайона Уильямсона доступным для других команд перед драфтом, который пройдет на следующей неделе. Чтобы попасть в первую пятерку [драфта], вам придется включить в сделку игрока такого калибра.

Я не знаю, будет ли там что-то по-настоящему развиваться, но будет справедливо сказать, основываясь на моей информации, что «Новый Орлеан» настраивается на то, чтобы сделать Зайона Уильямсона доступным для обмена», – сказал Уиндхорст в эфире Get Up.

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13 комментариев

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Artem Alexeev
Ответ fhneh
Портленд рискнёт, если так. И если смогут сохранить Гранта и усилить позицию центрового - вполне себе Контендер получится. Да, уйдут в дикий налог. Но лиллард заслужил возможность побороться за гайки.
какой контендер? его сливают потому что он обрюхатил двух порноактрисс, попадает на огромные алименты и головняки, что напрямую гарантируют потерь концентрации на играх и постоянный стресс
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Nightyork97
Ответ fhneh
Портленд рискнёт, если так. И если смогут сохранить Гранта и усилить позицию центрового - вполне себе Контендер получится. Да, уйдут в дикий налог. Но лиллард заслужил возможность побороться за гайки.
Джоди Аллен и не подумает в налог уходить. Последние пару лет ведутся активные слухи о продаже клуба. Уильямсон ничего клубу не даст кроме проблем, молодого игрока в рассвете сил ни один клуб не отдает. Особенно перед драфтом, слишком наивно. Это не скандал как у Джа или Бриджеса.
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boller_73
В пакете с Зайоном идёт гарем его любовниц, токсичная атмосфера и любимая бургерная
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mqh9pzrxgf
Ответ fhneh
Портленд рискнёт, если так. И если смогут сохранить Гранта и усилить позицию центрового - вполне себе Контендер получится. Да, уйдут в дикий налог. Но лиллард заслужил возможность побороться за гайки.
Если у нуркича не будут проблем со здоровьем ее нет смысла усилять
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fhneh
Портленд рискнёт, если так. И если смогут сохранить Гранта и усилить позицию центрового - вполне себе Контендер получится. Да, уйдут в дикий налог. Но лиллард заслужил возможность побороться за гайки.
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Nikolay
Та его надо в тот город где любовница актриса живёт. Ненароком опять замутит, а она его на вес замотивирует, попрет игра.
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Marduhai
По Портленду, как по Орлеану и Финиксу, мы в сфере слухов, которые распространяют Но если исходить из них, то вполне возможен вариант - Зайон вместо тик-3 (Схута), а Эйтон в обмен на Нурка, пик-23 и что-то вроде Редиша.
Если бы это осуществилось, то пятерка Дейм-Саймонс-Грант-Зайон-Эйтон плюс Шарп-Тайбулл-Юбенкс со скамейки - вполне "кредитоспособна"...
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fhneh
Ответ Nightyork97
Джоди Аллен и не подумает в налог уходить. Последние пару лет ведутся активные слухи о продаже клуба. Уильямсон ничего клубу не даст кроме проблем, молодого игрока в рассвете сил ни один клуб не отдает. Особенно перед драфтом, слишком наивно. Это не скандал как у Джа или Бриджеса.
В свое время о Кронке тоже писали что он дикий жмот. Но когда появился реальный шанс на титул - он тут же раскошелился. Аллен богатейший человек планеты, уверен, он даст Лилларду шанс побороться за гайки в родном клубе. Проблемы Зайона с любовницами преувеличены, имхо. Кобе подобные проблемы использовал как мотивацию к прогрессу.
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scorp19
Ответ NikolayOss
А потом окажется, что Зайон на самом деле просто саботировал чтоб не оставаться в Пеликанах, но боялся открыто требовать обмен, ведь ещё на драфте изо всех сил старался изображать радость и преданность клубу.
А что мешало ему зарекомендовать себя как надёжного суперзвёздного игрока и свободным агентом после "детского контракта" подписаться с кем хочешь ?
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Analjinn
Ответ fhneh
Портленд рискнёт, если так. И если смогут сохранить Гранта и усилить позицию центрового - вполне себе Контендер получится. Да, уйдут в дикий налог. Но лиллард заслужил возможность побороться за гайки.
Зайон, конечно, интересный игрок, но он не сделает из ПТБ контендер.
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boozerok
Ответ scorp19
А что мешало ему зарекомендовать себя как надёжного суперзвёздного игрока и свободным агентом после "детского контракта" подписаться с кем хочешь ?
Твой клуб имеет право повторить предложение и все, см. Эйтон
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