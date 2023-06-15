Брайан Уиндхорст: «Новый Орлеан» готовится сделать Зайона Уильямсона доступным для обмена»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст подтвердил информацию о намерениях «Нового Орлеана» рассмотреть возможность обмена форварда .

«По моим сведениям, «Пеликанс» провели несколько беглых обсуждений [о том, чтобы подняться на драфте]. Никаких предложений пока они не делали.

Лига, конечно, задается этим вопросом – собираются ли «Пеликанс» впервые по-настоящему сделать Зайона Уильямсона доступным для других команд перед драфтом, который пройдет на следующей неделе. Чтобы попасть в первую пятерку [драфта], вам придется включить в сделку игрока такого калибра.

Я не знаю, будет ли там что-то по-настоящему развиваться, но будет справедливо сказать, основываясь на моей информации, что « » настраивается на то, чтобы сделать Зайона Уильямсона доступным для обмена», – сказал Уиндхорст в эфире Get Up.

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