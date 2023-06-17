Скут Хендерсон тренируется со Стефеном Карри

В сети появилось видео совместной тренировки участника предстоящего драфта Скута Хендерсона и звездного разыгрывающего « » .

Показатели Хендерсона в прошедшем сезоне G-лиги составили 42,9% с игры и 27,5% из-за дуги. Будущий новичок летом решил поработать над броском с одним из лучших снайперов лиги.

Ожидается, что 19-летний защитник будет выбран в первой тройке драфта.

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