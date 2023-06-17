Скут Хендерсон тренируется со Стефеном Карри
В сети появилось видео совместной тренировки участника предстоящего драфта Скута Хендерсона и звездного разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри.
Показатели Хендерсона в прошедшем сезоне G-лиги составили 42,9% с игры и 27,5% из-за дуги. Будущий новичок летом решил поработать над броском с одним из лучших снайперов лиги.
Ожидается, что 19-летний защитник будет выбран в первой тройке драфта.
«Думаю не о Вембаньяме, а как защищаться против Карри». Скута Хендерсона считают выбором надежнее французского чуда света
Посмотрим что из этого выйдет, конечно. Но вообще после Бена Симмонса все эти видео с межсезонных тренировок, где чувак с 25% из-за дуги все забивает, уничтожая просто Карри, только улыбку вызывают.
Мне уже кажется, что тут есть какая то обратная зависимость: чем больше в межсезонье видео с тем, как игрок трехи кладет, тем хуже он бросает в реальности.