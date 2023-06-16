Шэмс Чарания: «Шарлотт» хочет Брэндона Ингрэма за 2-й пик»
Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания поделился своим видением ситуации между «Шарлотт» и «Новым Орлеаном».
Сообщалось, что «Пеликанс» рассчитывают подняться на драфте, чтобы выбрать Скута Хендерсона.
Чарания отметил, что он не может подтвердить информацию, что «Новый Орлеан» предложил Зайона Уильямсона за 2-й пик драфта, но добавил: «Пеликанс» хотят Скута Хендерсона, «Хорнетс» хотят Брэндона Ингрэма».
Сообщалось, что между Ингрэмом и «Пеликанс» могут быть напряженные отношения. Форвард пропустил 2 месяца из-за травмы, однако в организации считали, что баскетболист мог играть.
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