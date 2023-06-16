Шэмс Чарания: «Шарлотт» хочет Брэндона Ингрэма за 2-й пик»

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания поделился своим видением ситуации между « » и « ».

Сообщалось, что «Пеликанс» рассчитывают подняться на драфте, чтобы выбрать Скута Хендерсона.

Чарания отметил, что он не может подтвердить информацию, что «Новый Орлеан» предложил Зайона Уильямсона за 2-й пик драфта, но добавил: «Пеликанс» хотят , «Хорнетс» хотят ».

Сообщалось, что между Ингрэмом и «Пеликанс» могут быть напряженные отношения. Форвард пропустил 2 месяца из-за травмы, однако в организации считали, что баскетболист мог играть.

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