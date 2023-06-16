Шэмс Чарания: «Шарлотт» хочет Брэндона Ингрэма за 2-й пик»

Теги Шарлотт Новый Орлеан НБА драфт НБА Брэндон Ингрэм Шэмс Чарания Скут Хендерсон Баскетбол

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания поделился своим видением ситуации между «Шарлотт» и «Новым Орлеаном».

Сообщалось, что «Пеликанс» рассчитывают подняться на драфте, чтобы выбрать Скута Хендерсона.

Чарания отметил, что он не может подтвердить информацию, что «Новый Орлеан» предложил Зайона Уильямсона за 2-й пик драфта, но добавил: «Пеликанс» хотят Скута Хендерсона, «Хорнетс» хотят Брэндона Ингрэма».

Сообщалось, что между Ингрэмом и «Пеликанс» могут быть напряженные отношения. Форвард пропустил 2 месяца из-за травмы, однако в организации считали, что баскетболист мог играть.

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18 комментариев

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Марсель Объелся
Да драфтуйте уже Скута или Миллера, какие к черту Ингрэм с Зайоном
+7
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+7
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Максим Усков
Ответ Юлия Закаблукова
Подскажите, может ли клуб например сас, забрать игрока ис 1 и 2 го номера драфта???
Может, только САС нечего за 2-й пик предложить.
+5
0
+5
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noke
Ответ de-fussball
интересно, сколько тогда стоит Вембаньяма?
В Фульцах?
Симмонс сейчас поставил его четвёртым в списке самых ценных, необмениваемых игроков. После Йокича, Янниса и Дончича.
Правда, кажется, Зиона перед драфтом ставили, вроде, вторым - после Янниса.
+5
0
+5
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Денис Комиссаров
Шарлотт с их умением развивать молодежь, имеет смысл брать готовых баскетболистов чтобы потом не кусать локти.
+4
0
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Ричард Пэйпен
Ответ Марсель Объелся
Да драфтуйте уже Скута или Миллера, какие к черту Ингрэм с Зайоном
Я бы не стал драфтовать человека без броска (в нарезках я бросок не увидел) под вторым номером. Хотя интересно посмотреть что выйдет из Скута))
+1
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korj88
Ответ Air Hornet
Не знаю, не знаю...если Болл будет здоров, то эта банда способна на большее
Так-то Ингрэм тоже травмат тот еще
+1
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Air Hornet
Болл-Ингрэм-Бриджес-Вашингтон-Уильямс. Не, ну выглядит очень даже на бумаге...
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de-fussball
интересно, сколько тогда стоит Вембаньяма?
0
0
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Jan Paskel
Ответ Юлия Закаблукова
Подскажите, может ли клуб например сас, забрать игрока ис 1 и 2 го номера драфта???
да, я в нба 2к23 так делал, а у них там вроде всё аутентично. Но за второй пик САС что может дать...
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fhneh
Ответ Air Hornet
Болл-Ингрэм-Бриджес-Вашингтон-Уильямс. Не, ну выглядит очень даже на бумаге...
Ну это первый раунд
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Air Hornet
Ответ korj88
Так-то Ингрэм тоже травмат тот еще
Да понятно, поэтому я и отмечаю "если все будут здоровы" )
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mqh9pzrxgf
Ответ Air Hornet
Не знаю, не знаю...если Болл будет здоров, то эта банда способна на большее
Ты как-то переоцениваешь влияние бола)
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Tolball
Ответ Air Hornet
Болл-Ингрэм-Бриджес-Вашингтон-Уильямс. Не, ну выглядит очень даже на бумаге...
Это очень тяжелый состав.
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Air Hornet
Ответ mqh9pzrxgf
Ты как-то переоцениваешь влияние бола)
Я смотрю бОльшую часть игр Хорнетс, поверь - не переоцениваю
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de-fussball
Ответ noke
В Фульцах? Симмонс сейчас поставил его четвёртым в списке самых ценных, необмениваемых игроков. После Йокича, Янниса и Дончича. Правда, кажется, Зиона перед драфтом ставили, вроде, вторым - после Янниса.
щас Новый Орлеан подкатит к Сан-Антонио со словами: "Посоны, вот вам Зайон!"
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