«Портленд» по-прежнему ищет возможности обмена 3-го пика и Анферни Саймонса

« » продолжает искать возможности обмена 3-го пика драфта 2023 и защитника , сообщает инсайдер Марк Стейн.

«По словам источников в лиге, «Трэйл Блэйзерс» дают остальным командам понять, что они готовы расстаться с Анферни Саймонсом вместе с 3-м выбором на драфте в рамках сделки по приобретению талантливого игрока, способного побеждать здесь и сейчас, чтобы поставить его в пару со звездным защитником », – пишет Стейн в своем блоге.

Ожидается, что «Сперс» выберут Виктора Вембаньяму, «Шарлотт» – Брэндона Миллера. Однако «Новый Орлеан» вступил в борьбу за 2-й пик и надеется расстаться с форвардом Зайоном Уильямсоном.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

💫 «Джордан – это что-то космическое, а Йокич – земное». Сергей Белоголовцев о величии Йокича

Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито😳