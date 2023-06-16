«Портленд» по-прежнему ищет возможности обмена 3-го пика и Анферни Саймонса

Теги Портленд НБА драфт НБА Дэмиан Лиллард Анферни Саймонс Марк Стейн Скут Хендерсон Баскетбол

«Портленд» продолжает искать возможности обмена 3-го пика драфта НБА 2023 и защитника Анферни Саймонса, сообщает инсайдер Марк Стейн.

«По словам источников в лиге, «Трэйл Блэйзерс» дают остальным командам понять, что они готовы расстаться с Анферни Саймонсом вместе с 3-м выбором на драфте в рамках сделки по приобретению талантливого игрока, способного побеждать здесь и сейчас, чтобы поставить его в пару со звездным защитником Дэмианом Лиллардом», – пишет Стейн в своем блоге.

Ожидается, что «Сперс» выберут Виктора Вембаньяму, «Шарлотт» – Брэндона Миллера. Однако «Новый Орлеан» вступил в борьбу за 2-й пик и надеется расстаться с форвардом Зайоном Уильямсоном.

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4 комментария

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udod
Ответ Mr.BadGuy
Чтобы Портленд за чтото начал бороться им нужно добавит ьполноценную звезду. А это и близко не пакет за звезду.
за Кайри отдали двух возрастных ролевиков и хз какой пик первого раунда через 6 лет
а тут высокий 3-й пик (возможность взять разрекламированного Скута), и молодой игрок, выбивающий 20 очков
+5
0
+5
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Лиллард унижатель!
Ответ 36_i_8
Хороший пакет, можно отхватить что то очень серьезное что поможет прямо сейчас
МакКолума бггг
+2
-1
+1
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36_i_8
Хороший пакет, можно отхватить что то очень серьезное что поможет прямо сейчас
0
0
0
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