Скут Хендерсон встретится с Майклом Джорданом

Претендент на выбор в первой тройке драфта НБА Скут Хендерсон в понедельник проведет беседу с владельцем «Шарлотт» , информирует Bleacher Report.

«Хорнетс» находятся в финальной стадии выбора новичка команды. Организации принадлежит 2-й номер на драфте НБА 2023. Сообщалось, что они склоняются к Брэндону Миллеру.

«Шарлотт» не исключает возможность обмена пика. На него претендует «Новый Орлеан», «Хорнетс» хотят Брэндона Ингрэма взамен.

Ранее появилась информация, что Джордан продаст мажоритарную долю «Шарлотт» за 3 млрд долларов.

В 2010 году баскетболист купил мажоритарный пакет акций « » за 275 млн долларов.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

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