Скут Хендерсон встретится с Майклом Джорданом

Теги Майкл Джордан Шарлотт НБА драфт НБА Скут Хендерсон Брэндон Миллер Баскетбол

Претендент на выбор в первой тройке драфта НБА Скут Хендерсон в понедельник проведет беседу с владельцем «Шарлотт» Майклом Джорданом, информирует Bleacher Report.

«Хорнетс» находятся в финальной стадии выбора новичка команды. Организации принадлежит 2-й номер на драфте НБА 2023. Сообщалось, что они склоняются к Брэндону Миллеру.

«Шарлотт» не исключает возможность обмена пика. На него претендует «Новый Орлеан», «Хорнетс» хотят Брэндона Ингрэма взамен.

Ранее появилась информация, что Джордан продаст мажоритарную долю «Шарлотт» за 3 млрд долларов.

В 2010 году баскетболист купил мажоритарный пакет акций «Шарлотт» за 275 млн долларов.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

💫 «Джордан – это что-то космическое, а Йокич – земное». Сергей Белоголовцев о величии Йокича

Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито😳

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аркадий Байдерин
Ингрем конечно лучше Миллера будет для Хорнетс
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий