«Новый Орлеан» собирается выменять 2-й или 3-й пик драфта, чтобы выбрать Скута Хендерсона

Теги Шарлотт Новый Орлеан Портленд НБА драфт НБА Шэмс Чарания Скут Хендерсон Баскетбол

«Новый Орлеан» планирует сильно подняться на драфте НБА 2023, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Пеликанс» будут «активно пытаться заполучить» высокий пик на драфте, скорее всего, 2-й или 3-й, с целью выбрать Скута Хендерсона», – сказал инсайдер со ссылкой на источники.

Хендерсон в воскресенье провел индивиудальную тренировку с «Шарлотт», Брэндон Миллер встретится с организацией завтра.

«Новый Орлеан» имеет в активе 14-й выбор на предстоящем драфте.

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3 комментария

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Sonder
3-й пик на Макколума в Портленд
+12
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+12
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Jerry Rodrogha
А если ещё и Зайона сплавить...
0
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Bunyod Turgunov
Ответ Sonder
3-й пик на Макколума в Портленд
Плюс ещё Саймонс
0
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0
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