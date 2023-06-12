«Новый Орлеан» собирается выменять 2-й или 3-й пик драфта, чтобы выбрать Скута Хендерсона

«Новый Орлеан» планирует сильно подняться на драфте 2023, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Пеликанс» будут «активно пытаться заполучить» высокий пик на драфте, скорее всего, 2-й или 3-й, с целью выбрать », – сказал инсайдер со ссылкой на источники.

Хендерсон в воскресенье провел индивиудальную тренировку с « », Брэндон Миллер встретится с организацией завтра.

« » имеет в активе 14-й выбор на предстоящем драфте.

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