«Гриззлис»: «Мы уважаем решение НБА о дисквалификации Джа Морэнта»

Теги Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт отстранен на 25 матчей сезона-2023/24 НБА.

«Мы уважаем решение НБА о дисквалификации Джа Морэнта после недавнего инцидента. Наши стандарты как лиги и как команды ясны, и мы ожидаем, что все сотрудники организации будут их придерживаться», – говорится в официальном заявлении «Гриззлис».

Морэнт пропустит Летнюю лигу и предсезонную подготовку команды. Разыгрывающий будет лишен права участвовать в любых мероприятиях НБА или «Гриззлис» в период до окончания дисквалификации.

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2 комментария

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36_i_8
Ну а что они скажут еще то?)
Супер сухое официальное заявление
+2
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+2
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Король Лев
Стандарты НБА разные, все зависит от их выгоды!
0
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