«Гриззлис»: «Мы уважаем решение НБА о дисквалификации Джа Морэнта»

Разыгрывающий « » отстранен на 25 матчей сезона-2023/24 .

«Мы уважаем решение НБА о дисквалификации Джа Морэнта после недавнего инцидента. Наши стандарты как лиги и как команды ясны, и мы ожидаем, что все сотрудники организации будут их придерживаться», – говорится в официальном заявлении «Гриззлис».

Морэнт пропустит Летнюю лигу и предсезонную подготовку команды. Разыгрывающий будет лишен права участвовать в любых мероприятиях НБА или «Гриззлис» в период до окончания дисквалификации.

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