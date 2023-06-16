Джа Морэнт: «Надеюсь, вы дадите мне шанс доказать со временем, что я лучше, чем то, что вам довелось увидеть»

Теги Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт выступил с обращением после отстранения от первых 25 матчей сезона-2023/24 НБА.

«У меня было время поразмыслить, и я понимаю, как много боли я причинил. Я хочу извиниться перед НБА, «Гриззлис», моими товарищами по команде и городом Мемфисом. Перед Адамом Сильвером, Заком Клейманом и Робертом Перой – которые дали мне возможность стать профессиональным спортсменом и поддерживали меня – я прошу прощения за причиненный мной вред.

Детям, которые равняются на меня, я прошу прощения за то, что не стал для вас примером для подражания. Обещаю, что стану лучше. Всем моим спонсорам – я буду лучше представлять наши бренды. И всем моим болельщикам: я собираюсь загладить свою вину перед вами, обещаю.

Проведу межсезонье и свое отстранение от матчей, продолжая работать над психическим здоровьем и принятием решений. Я также буду тренироваться, чтобы быть готовым к тому моменту, когда смогу вернуться на площадку. Знаю, что товарищи по команде справятся без меня, и мне очень жаль, что меня не будет с вами в начале сезона.

Надеюсь, вы дадите мне шанс доказать со временем, что я лучше, чем то, что вам довелось увидеть», – сказал Морэнт.

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10 комментариев

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Ярый ненавистник
Разве в прошлый раз он говорил не то же самое?
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Temer
Опять ChatGPT писал
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Локоть Артеста
Да, да, я больше не буду. Слышали уже это в первый раз. Не пройдет и пары месяцев как снова оружием будешь махать.
+7
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+7
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Fazy10
за эти 25 матчей успеет в пару перестрелках поучаствовать
+1
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Алексааандр
а я надеюсь,что нет. хоть у меня и нет личной неприязни к игроку, но его болобольство ничего не стоит. но при этом лига себя тоже показывает не с лучшей стороны, один голым вышел перед женщиной, про него уже никто не знает, второй один раз с пистолетом светился, очень смешное санкции против него, на второй раз они будут просто дольше
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Birdman NBA
Нееее, тут верим конечно.
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leon01
талантливый и глупый .можно вывезти братишку из Гарлема....но вот Гарлем из братишки не.............
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egro92
«Детям, которые следят за мной, я извиняюсь за то,…» это что вообще?:)
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scorp19
Через час после интервью с корешом он опять будет трясти пушкой ))
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36_i_8
Самое главное - «всем моим спонсорам»
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