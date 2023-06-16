Джа Морэнт: «Надеюсь, вы дадите мне шанс доказать со временем, что я лучше, чем то, что вам довелось увидеть»

Разыгрывающий « » выступил с обращением после отстранения от первых 25 матчей сезона-2023/24 .

«У меня было время поразмыслить, и я понимаю, как много боли я причинил. Я хочу извиниться перед НБА, «Гриззлис», моими товарищами по команде и городом Мемфисом. Перед Адамом Сильвером, Заком Клейманом и Робертом Перой – которые дали мне возможность стать профессиональным спортсменом и поддерживали меня – я прошу прощения за причиненный мной вред.

Детям, которые равняются на меня, я прошу прощения за то, что не стал для вас примером для подражания. Обещаю, что стану лучше. Всем моим спонсорам – я буду лучше представлять наши бренды. И всем моим болельщикам: я собираюсь загладить свою вину перед вами, обещаю.

Проведу межсезонье и свое отстранение от матчей, продолжая работать над психическим здоровьем и принятием решений. Я также буду тренироваться, чтобы быть готовым к тому моменту, когда смогу вернуться на площадку. Знаю, что товарищи по команде справятся без меня, и мне очень жаль, что меня не будет с вами в начале сезона.

Надеюсь, вы дадите мне шанс доказать со временем, что я лучше, чем то, что вам довелось увидеть», – сказал Морэнт.

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