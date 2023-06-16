НБА: «Морэнт намеренно показал огнестрельное оружие в машине, зная, что его снимают на видео»

НБА выступила с официальным заявлением по поводу дисквалификации разыгрывающего « » .

« стало известно, что 13 мая Морэнт намеренно показал огнестрельное оружие в машине.

Морэнт держал в руках пистолет, зная, что его записывают на камеру, а весь процесс транслируется в социальной сети, а также [в начале весны] дав обещание Лиге и общественности, что подобный инцидент более не повторится. Два дня спустя, 16 мая, Морэнт выступил с заявлением, взяв полную ответственность за свои действия.

Дисквалификация начинается с этого момента и продлится в течение первых 25 матчей сезона-2023/24. Морэнт будет лишен права участвовать в любых мероприятиях лиги или команды в этот период», – говорится в сообщении Лиги.

«Гризлис» отстранили Морэнта 14 мая после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором участник Матча всех звезд размахивает огнестрельным оружием.

НБА отстранила разыгрывающего на 8 игр после аналогичного инцидента в марте. Морэнт весной посещал Нью-Йорк, чтобы встретиться с комиссионером и другими официальными лицами лиги с целью обсудить данный вопрос.

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