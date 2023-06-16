Адам Сильвер: «Отстранение на 25 игр является уместным и дает понять, что НБА не будет терпеть безрассудное и безответственное поведение с оружием»

Комиссионер НБА Адам Сильвер выступил с заявлением после отстранения разыгрывающего « » Джа Морэнта.

«Решение Джа Морэнта вновь использовать огнестрельное оружие в социальных сетях настораживает и сбивает с толку, учитывая его аналогичное поведение в марте, за которое он уже был дисквалифицирован на восемь игр.

Возможность того, что другие молодые люди могут подражать поведению Джа, особенно тревожна. В этих обстоятельствах мы считаем, что отстранение на 25 игр является уместным и дает понять, что безрассудное и безответственное поведение с оружием не будет терпимым.

Для Джа баскетбол сейчас должен отойти на второй план. Прежде чем он вернется к игре, он должен будет разработать и выполнить совместно с лигой программу, направленную непосредственно на устранение обстоятельств, которые заставили его повторить это деструктивное поведение», – сказал Сильвер.

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