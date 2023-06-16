Адам Сильвер: «Отстранение на 25 игр является уместным и дает понять, что НБА не будет терпеть безрассудное и безответственное поведение с оружием»

Теги Мемфис НБА Адам Сильвер Джа Морэнт Баскетбол

Комиссионер НБА Адам Сильвер выступил с заявлением после отстранения разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта.

«Решение Джа Морэнта вновь использовать огнестрельное оружие в социальных сетях настораживает и сбивает с толку, учитывая его аналогичное поведение в марте, за которое он уже был дисквалифицирован на восемь игр.

Возможность того, что другие молодые люди могут подражать поведению Джа, особенно тревожна. В этих обстоятельствах мы считаем, что отстранение на 25 игр является уместным и дает понять, что безрассудное и безответственное поведение с оружием не будет терпимым.

Для Джа баскетбол сейчас должен отойти на второй план. Прежде чем он вернется к игре, он должен будет разработать и выполнить совместно с лигой программу, направленную непосредственно на устранение обстоятельств, которые заставили его повторить это деструктивное поведение», – сказал Сильвер.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

💫 «Джордан – это что-то космическое, а Йокич – земное». Сергей Белоголовцев о величии Йокича

Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито😳

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Analjinn
Ответ 36_i_8
25 пропущенных игр по новым правилам не дают возможности попасть во всевозможные символические сборные и соответственно потенциальный большой минус к зарплате, так что наказание потенциально довольно сильное
Это было бы норм наказанием после первого раза. А так - крайне мягкое.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stormbringer
Вот если застрелит кого-то - подумаем о годичном отстранении)
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
36_i_8
25 пропущенных игр по новым правилам не дают возможности попасть во всевозможные символические сборные и соответственно потенциальный большой минус к зарплате, так что наказание потенциально довольно сильное
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Попцов
Ответ 36_i_8
25 пропущенных игр по новым правилам не дают возможности попасть во всевозможные символические сборные и соответственно потенциальный большой минус к зарплате, так что наказание потенциально довольно сильное
Учитывая, что беби-макс он уже подписал и он как раз вступает в силу со следующего года, ему уже похер, у него будет ещё несколько лет спокойно попасть в награды.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xj62jj4qtm
Пхахахпхпхп
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексааандр
меры конечно серьёзные...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Кутузов
Сильвер - терпила. Игроки его не уважают, у него нет никакого авторитета. Морэнт плюнет ему а лицо по ходу нового сезона, а Сильвер опять проглотит и будет мямлить что-то об ответственности и тд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ответ 36_i_8
25 пропущенных игр по новым правилам не дают возможности попасть во всевозможные символические сборные и соответственно потенциальный большой минус к зарплате, так что наказание потенциально довольно сильное
Уже Бобби Маркс посчитал, что за этот период Джа потеряет 7.6 млн долларов.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айрат Ситдиков
Ответ Analjinn
Это было бы норм наказанием после первого раза. А так - крайне мягкое.
Ну так лига сама себе в ногу стрелять не будет ;)
А так, одного из главных создателей хайлайтов нужно быстрее вернуть на паркет самой лиге, прежде всего.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Analjinn
Ответ Айрат Ситдиков
Ну так лига сама себе в ногу стрелять не будет ;) А так, одного из главных создателей хайлайтов нужно быстрее вернуть на паркет самой лиге, прежде всего.
Тут - как мне кажется - важнее было дать сигнал остальным, чтобы подобного не повторялось - это же просто нонсенс, второй раз такая глупость. А тут - пожурили считай, ну и обозначили наказание. Посмотрим что дальше будет, но боюсь Джа вообще никакой урок не усвоил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий