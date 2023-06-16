Антонов, Астапкович и Ухов согласились снизить свои оклады на 30%, чтобы остаться в ЦСКА («Свободный агент»)
Игроки ЦСКА Семен Антонов, Антон Астапкович и Иван Ухов пошли на понижение зарплаты, чтобы остаться в команде.
Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», Антонов, Астапкович и Ухов согласились снизить свои оклады на 30%.
Отмечается, что Астапкович в прошлом году входил в Топ-3 по зарплатам среди россиян в Лиге ВТБ. Больше получал только еще один армеец Алексей Швед. Ухов входил в Топ-10.
Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что клуб ведет с игроками переговоры о понижении действующих контрактов.
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