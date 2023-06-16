Антонов, Астапкович и Ухов согласились снизить свои оклады на 30%, чтобы остаться в ЦСКА («Свободный агент»)

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Алексей Швед Семен Антонов Единая лига ВТБ Антон Астапкович Иван Ухов Баскетбол

Игроки ЦСКА Семен Антонов, Антон Астапкович и Иван Ухов пошли на понижение зарплаты, чтобы остаться в команде.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», Антонов, Астапкович и Ухов согласились снизить свои оклады на 30%.

Отмечается, что Астапкович в прошлом году входил в Топ-3 по зарплатам среди россиян в Лиге ВТБ. Больше получал только еще один армеец Алексей Швед. Ухов входил в Топ-10.

Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что клуб ведет с игроками переговоры о понижении действующих контрактов.

💫 «Джордан – это что-то космическое, а Йокич – земное». Сергей Белоголовцев о величии Йокича

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mold-cel
а какие варианты, предложения от других команд, они рассматривали, не сообщается?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий