Игроки ЦСКА Семен Антонов, и пошли на понижение зарплаты, чтобы остаться в команде.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», Антонов, Астапкович и Ухов согласились снизить свои оклады на 30%.

Отмечается, что Астапкович в прошлом году входил в Топ-3 по зарплатам среди россиян в Лиге ВТБ. Больше получал только еще один армеец . Ухов входил в Топ-10.

Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что клуб ведет с игроками переговоры о понижении действующих контрактов.

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