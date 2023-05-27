Астапкович и Ухов приняли участие в матче в честь 100-летия ЦСКА. Игра прошла в Норильске

Теги товарищеские матчи ЦСКА Единая лига ВТБ Норильский никель Антон Астапкович Иван Ухов Филипп Гафуров Самсон Руженцев Баскетбол

Игроки ЦСКА и представители руководства «Норильского никеля» приняли участие в матче, посвященном 100-летию московского клуба. 

Встреча прошла в Норильске. Компания «Норильский никель» является владельцем ЦСКА.

В выставочном матче приняли участие форварды армейцев Антон Астапкович, Самсон Руженцев, Филипп Гафуров и защитник Иван Ухов. Также на паркет вышли старшие вице-президенты компании Николай Уткин и Сергей Степанов.

«Очень важно для Норильска, чтобы такие команды, как ЦСКА, приезжали в гости. Это важно прежде всего для детей, для подрастающего поколения. Конечно, мы бы хотели видеть всю команду в игре, но основные игроки приехали, это круто», – рассказал после игры Уткин.

Игра прошла в физкультурно-оздоровительном комплексе «Айка» в присутствии 1 200 зрителей. Составы были определены жеребьевкой, в каждой из команд играло по два профессионала из ЦСКА.

Астапкович и Руженцев представляли команду «Никель», а Ухов и Гафуров – «Палладий». Встреча завершилась вничью со счетом 109:109.

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