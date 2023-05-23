Игроки ЦСКА проведут мастер-классы и примут участие в товарищеском матче в Норильске
Игроки ЦСКА 26 мая посетят Норильск по приглашению «Норникеля».
Визит приурочен к 100-летию ЦСКА и 20-летию сотрудничества клуба с «Норникелем».
По информации «Спорт-Экпресса», в Норильск прибудут Самсон Руженцев, Иван Ухов, Антон Астапкович и Филипп Гафуров.
Игроки проведут мастер-классы для юных баскетболистов, сразятся в игровых челленджах и откроют интерактивную экспозицию к 100-летию клуба в спортхолле «Айка». Главным событием двухдневной программы станет товарищеский матч с командами Норильского дивизиона.
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