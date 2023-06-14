Андрей Ватутин: «Ведем с игроками переговоры о понижении действующих контрактов»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о трудностях, с которыми имеет дело московский клуб при комплектовании состава.

«Усиление? Время озвучить имена новичков пока не пришло. Заняты в первую очередь уменьшением зарплатной ведомости, ведем переговоры о понижении действующих контрактов. Это деликатный момент. Все соглашения гарантированы, любое понижение - всегда добрая воля игрока. К чести наших ребят, большинство из них вошли в положение клуба, низкий им за это поклон.

В целом же имеем совершенно новое и не самое приятное ощущение от того, что спустя 20 лет игроки больше не стоят в очередь в ЦСКА, и нам приходится просить о «скидке» тех, кто есть. Падать с вершины непросто, вынужденная перестройка для нас очень кардинальная и потому болезненная. Похожие проблемы есть у всех российских клубов, но мы более двух десятков лет жили в совершенно иной системе координат. Стоит признать: мы сами не до конца освоились в новых реалиях, поэтому менеджмент клуба находится в поиске «рабочих» решений.

Тренеры считают, что базово нам необходимы восемь россиян и шесть иностранцев. В селекции исходим из этого, решая параллельно огромную проблему с выплатами иностранным игрокам. Платежи за рубеж в евро и долларах осуществляют единицы российских банков, деньги постоянно «зависают». Если ранее нам приходилось переплачивать качественным игрокам за выбор в пользу Москвы в ущерб условной Барселоне, то сейчас даже те, кто имеют предложения из благополучных городов России, вряд ли посмотрят в сторону Москвы, какая уж там Каталония. Кому нужны проблемы, если можно найти работу в более комфортном месте? Не добавляет российским клубам привлекательности и отсутствие Еврокубков. Эту проблему также приходится компенсировать исключительно серьезной переплатой», – заявил Ватутин.

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5 комментариев

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Julius Nwosu
С одной стороны задница. А с другой, он всё же лукавит. Из того, "золотого" ЦСКА, с действующими контрактами, почти никого не осталось. И это всё паспорта, при том второго эшелона. У всех остальных кончились договоры. Все иностранцы подписаны уже после всех событий и у большинства из них, так же нет гарантированных контрактов на следующий сезон.
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kutavlik
Урежьте зарплату Шведу - и остальным не надо будет ужиматься!!!!
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Julius Nwosu
Ответ kutavlik
Урежьте зарплату Шведу - и остальным не надо будет ужиматься!!!!
Швед уже не игрок ЦСКА. У него контракт закончился. И да, в ЦСКА большую часть зарплаты, Шведу выплачивало окружение Усманова.
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