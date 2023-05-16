Андрей Ватутин о продлении контракта со Шведом: «Главное, чтобы Алексей восстановился»
Президент и генеральный директор ЦСКА Андрей Ватутин не стал отвечать на вопрос о будущем защитника Алексея Шведа, у которого летом заканчивается контракт.
«Не надо насильно затягивать меня в разговоры про будущее. Главное, чтобы Алексей восстановился.
На пятый матч он впервые вышел в свет. Приятно, что болельщики его так тепло поприветствовали. Будем считать, Алексей помог нам своим приходом на игру», – сказал Ватутин.
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