Игроки ЦСКА поддержали Алексея Шведа после выставочного матча в Норильске

Теги ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Антон Астапкович Иван Ухов Филипп Гафуров Самсон Руженцев Баскетбол

Игроки ЦСКА Иван Ухов, Самсон Руженцев, Антон Астапкович и Филипп Гафуров после баскетбольного шоу‑матча в Норильске записали видеообращение к своему партнеру Алексею Шведу, который в начале мая стал жертвой нападения в центре Москвы.

«Леха, приезжай! Мы тебя ждем! Поправляйся, восстанавливайся. Любим тебя, целуем и обнимаем. Очень верим, что ты скоро вернешься на паркет. Давай, Леха, держись!» – сказали баскетболисты ЦСКА.

В субботу в Норильске в местном спортивном комплексе «Айка» прошел выставочный матч, приуроченный к 100‑летнему юбилею ЦСКА.

Участники разбились на две команды - «Никель» и «Палладий», во встрече приняли участие четыре действующих игрока ЦСКА - Ухов, Руженцев, Астапкович и Гафуров.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий