Игроки ЦСКА поддержали Алексея Шведа после выставочного матча в Норильске
Игроки ЦСКА Иван Ухов, Самсон Руженцев, Антон Астапкович и Филипп Гафуров после баскетбольного шоу‑матча в Норильске записали видеообращение к своему партнеру Алексею Шведу, который в начале мая стал жертвой нападения в центре Москвы.
«Леха, приезжай! Мы тебя ждем! Поправляйся, восстанавливайся. Любим тебя, целуем и обнимаем. Очень верим, что ты скоро вернешься на паркет. Давай, Леха, держись!» – сказали баскетболисты ЦСКА.
В субботу в Норильске в местном спортивном комплексе «Айка» прошел выставочный матч, приуроченный к 100‑летнему юбилею ЦСКА.
Участники разбились на две команды - «Никель» и «Палладий», во встрече приняли участие четыре действующих игрока ЦСКА - Ухов, Руженцев, Астапкович и Гафуров.
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