Игроки ЦСКА поддержали Алексея Шведа после выставочного матча в Норильске

Игроки ЦСКА Иван Ухов, , и после баскетбольного шоу‑матча в Норильске записали видеообращение к своему партнеру Алексею Шведу, который в начале мая стал жертвой нападения в центре Москвы.

«Леха, приезжай! Мы тебя ждем! Поправляйся, восстанавливайся. Любим тебя, целуем и обнимаем. Очень верим, что ты скоро вернешься на паркет. Давай, Леха, держись!» – сказали баскетболисты ЦСКА.

В субботу в Норильске в местном спортивном комплексе «Айка» прошел выставочный матч, приуроченный к 100‑летнему юбилею ЦСКА.

Участники разбились на две команды - «Никель» и «Палладий», во встрече приняли участие четыре действующих игрока ЦСКА - Ухов, Руженцев, Астапкович и Гафуров.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент