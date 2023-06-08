Новичок «Наггетс» Кристиан Браун набрал 15 очков в 3-м матче против «Хит». Это его вторая самая результативная игра в карьере

Теги Денвер Майами Миннесота НБА НБА плей-офф Кристиан Браун Баскетбол

Новичок «Денвера» Кристиан Браун стал третьим самым результативным игроком команды в 3-м матче против «Хит» (109:94, 2-1) после Николы Йокича и Джамала Мюррэя, оформивших трипл-даблы с 30 очками.

За 19 минут на паркете защитник набрал 15 очков, а также совершил 4 подбора и перехват.

Это вторая самая результативная игра в карьере баскетболиста.

В феврале «Наггетс» уступили «Миннесоте» в 30 очков, тогда Браун получил 34 минуты игрового времени и отметился 19 набранными очками для своей команды.

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3 комментария

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Lumex
Как вишенка на торте - проход сквозь Батлера в быстром отрыве.
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Forza
Вообще он выглядит супер круто в этом плей-офф. Может стать действительно ЭЛИТНЫМ ролевиком.
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sheih228
деревенский Остин Ривз
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