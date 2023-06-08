Новичок «Наггетс» Кристиан Браун набрал 15 очков в 3-м матче против «Хит». Это его вторая самая результативная игра в карьере

Новичок «Денвера» Кристиан Браун стал третьим самым результативным игроком команды в 3-м матче против «Хит» (109:94, 2-1) после и , оформивших трипл-даблы с 30 очками.

За 19 минут на паркете защитник набрал 15 очков, а также совершил 4 подбора и перехват.

Это вторая самая результативная игра в карьере баскетболиста.

В феврале «Наггетс» уступили «Миннесоте» в 30 очков, тогда Браун получил 34 минуты игрового времени и отметился 19 набранными очками для своей команды.

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