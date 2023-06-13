Руди Гобер: «Никола Йокич, наконец, получит уважение, которого он заслуживает»
Центровой «Миннесоты» Руди Гобер поздравил «Денвер» и Николу Йокича с победой в чемпионате.
«Рад за «Наггетс», которые показывали красивый командный баскетбол в течение всего сезона. Раз за разом терпели неудачу в предыдущие годы, но не отказывались от своих парней.
Никола Йокич, наконец, получит уважение, которого он заслуживает», – написал француз в соцсети.
«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂
1. Два года подряд получить МВП,
2. На третий год выиграть перстень,
3. Стать МВП финала.
Не так уж и много по сути, если учесть что Леброн заговорил о том, что он наконец получит свое "чёртово уважение" только после четвертого титула и кучи статуэток МВП)))
Белый мущщщина, у которого отжали мвп: берет перстень и мвп финала