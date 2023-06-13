Руди Гобер: «Никола Йокич, наконец, получит уважение, которого он заслуживает»

Центровой «Миннесоты» поздравил «Денвер» и с победой в чемпионате.

«Рад за «Наггетс», которые показывали красивый командный баскетбол в течение всего сезона. Раз за разом терпели неудачу в предыдущие годы, но не отказывались от своих парней.

Никола Йокич, наконец, получит уважение, которого он заслуживает», – написал француз в соцсети.

«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂