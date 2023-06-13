Руди Гобер: «Никола Йокич, наконец, получит уважение, которого он заслуживает»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Руди Гобер Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер поздравил «Денвер» и Николу Йокича с победой в чемпионате.

«Рад за «Наггетс», которые показывали красивый командный баскетбол в течение всего сезона. Раз за разом терпели неудачу в предыдущие годы, но не отказывались от своих парней.

Никола Йокич, наконец, получит уважение, которого он заслуживает», – написал француз в соцсети.

«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂

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5 комментариев

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Константин Согрин
Записываем, что нужно, чтобы заслужить уважение в НБА:
1. Два года подряд получить МВП,
2. На третий год выиграть перстень,
3. Стать МВП финала.

Не так уж и много по сути, если учесть что Леброн заговорил о том, что он наконец получит свое "чёртово уважение" только после четвертого титула и кучи статуэток МВП)))
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Tim Timson
вот только нытика об этом не спросили. Эмбиида ещё дайте)
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Вялый Харден
в отличии от нытика, у которого левый мвп будет единственной ачивкой в жизни
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Вялый Харден
инфантильный черный мальчик: плачет чтобы дали мвп и получает его
Белый мущщщина, у которого отжали мвп: берет перстень и мвп финала
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betwriver
Гоберу - респект. Что не постеснялся и поздравил Йокича (и Денвер). При этом написал: Йокич давно заслужил всеобщее уважение, но только сейчас наконец-то его получит.
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