НБА представила подборку всех десяти трипл-даблов Йокича в плей-офф-2022/23
НБА представила подборку всех десяти трипл-даблов центрового «Денвера» Николы Йокича в плей-офф-2022/23.
Два из них он сделал в серии с «Миннесотой», 3 – с «Финиксом», 3 – с «Лейкерс».
Последние два трипл-дабла пришлись на первый и третий матч серии с «Майами». В прошлой игре с «Хит» он стал первым игроком в истории НБА с линейкой «30-20-10» в финале.
Эрик Споэльстра – Майкл Корлеоне НБА. Его путь к финалу начался в молодежной команде второй лиги Германии
Никола Йокич взломал «отвратительный баскетбол» «Майами». «Денвер» снова впереди в финале НБА!
«Ты уродливый. Тебе лучше уйти». Джимми Батлер стал бездомным в 13 лет, но сейчас примирился с родителями
1 комментарий