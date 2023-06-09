НБА представила подборку всех десяти трипл-даблов Йокича в плей-офф-2022/23

Теги Денвер Лейкерс Майами Миннесота Финикс НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

НБА представила подборку всех десяти трипл-даблов центрового «Денвера» Николы Йокича в плей-офф-2022/23.

Два из них он сделал в серии с «Миннесотой», 3 – с «Финиксом», 3 – с «Лейкерс».

Последние два трипл-дабла пришлись на первый и третий матч серии с «Майами». В прошлой игре с «Хит» он стал первым игроком в истории НБА с линейкой «30-20-10» в финале.

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