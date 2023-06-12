Журналист SI Крис Манникс: «Не считаю выступление Йокича в плей-офф-2022/23 одним из лучших в истории. У них не было достойных оппонентов»

Теги Денвер Лейкерс Майами Миннесота Финикс НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Журналист Sports Illustrated Крис Манникс считает, что выступление центрового «Денвера» Николы Йокича в плей-офф-2022/23 не входит в список лучших в истории.

В 19 матчах плей-офф серб набирает в среднем 30,1 очка, 13,3 подбора и 9,8 передачи, реализуя 54% с игры и 46,6% из-за дуги. Он сделал 10 трипл-даблов, в 3-м матче с «Хит» стал первым в истории с «30+20+10»в финале.

«Денвер» ведет в серии – 3-1.

«Я не считаю его выступление в плей-офф-2022/23 одним из лучших в истории. У них не было серьезных, достойных оппонентов. Сначала разобранный «Финикс», потом «Лейкерс», которые оказались слабой командой, сейчас «Майами».

Я бы по-другому относился, если бы ему пришлось столкнуться с «Милуоки» или «Филадельфией» Эмбиида. «Денвер» «вынес» всех на своем пути, стоит признать. Йокич поднялся на одну ступень на этой «лестнице величия», но пока не встал рядом с лучшими из лучших», – сказал Манникс в эфире Hoops Tonight.

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12 комментариев

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Chris "Birdman" Andersen
Бред. Может Денвер всех сносит как раз благодаря импакту от Йокича, а не потому что оппозиция слабая. То мы слышим что Дэвис чуть не в одного задушил нападение ГСВ, то теперь он не достойный оппонент для Николы 😂
+15
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+15
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Artur Prokopchuk
ну все, один ноунейм не впечатлен, значит все понятно. Йокич - переоценен. Можно заканчивать сезон 🤡🤡🤡
+11
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noke
Ну да, Филадельфия Эмбиида, который ни разу не выбирался из полуфинала конфы, конечно, прям сразу бы показала, кто есть кто.
+7
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+7
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Александр Сметанин
То есть уровень игрока таков, настолько высокий, что даже оппонентов нет, так этот есть историческое выступление
+5
0
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andrushapumba
Есть мнение что это проблема оппонентов а не денвера
+4
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ierdnA
Ему наверное надо вынести, Чикаго 90х, Лейкерс 00х, и Голден Стейт 10х, ну там еще Сан Антонио на закуску. Такие эти журналюги уебки
+4
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Кирилл
Почти трипл-дабл в плей-офф ? - Пфффф, да ничего необычного по его мнению )
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Александр Спирин
Ну, да. Центровой прошёл троих лучших оборонительных центров лиги на пути к чемпионству. Всего-то.
Эмбиида "ни ПО без травмы" Йокич и здорового выносил не раз.
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Analjinn
Почти трипл в среднем не входит в список лучших, что?
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NikolayOss
Ну или они настолько тащат, что все остальные начинают казаться слабыми?...
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unreality
Баскетбол не смотрю, но логика этого журналиста знакома. Но это не проблемы Йокича, что кто-то там слабый. Да и может они такие слабые не просто так?)
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Dalakop
Видимо пора запретить журналистам твиттер, чтобы они перестали накидывать на вентилятор тейки оттуда, выдавая их за свою "аналитику".
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