Журналист SI Крис Манникс: «Не считаю выступление Йокича в плей-офф-2022/23 одним из лучших в истории. У них не было достойных оппонентов»

Журналист Sports Illustrated Крис Манникс считает, что выступление центрового «Денвера» в плей-офф-2022/23 не входит в список лучших в истории.

В 19 матчах плей-офф серб набирает в среднем 30,1 очка, 13,3 подбора и 9,8 передачи, реализуя 54% с игры и 46,6% из-за дуги. Он сделал 10 трипл-даблов, в 3-м матче с «Хит» стал первым в истории с «30+20+10»в финале.

«Денвер» ведет в серии – 3-1.

«Я не считаю его выступление в плей-офф-2022/23 одним из лучших в истории. У них не было серьезных, достойных оппонентов. Сначала разобранный « », потом « », которые оказались слабой командой, сейчас « ».

Я бы по-другому относился, если бы ему пришлось столкнуться с «Милуоки» или «Филадельфией» Эмбиида. «Денвер» «вынес» всех на своем пути, стоит признать. Йокич поднялся на одну ступень на этой «лестнице величия», но пока не встал рядом с лучшими из лучших», – сказал Манникс в эфире Hoops Tonight.

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