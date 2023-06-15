У Демара Дерозана самый низкий показатель «+/-» в истории плей-офф НБА. Кармело Энтони – на 2-м месте

NBA University опубликовал десятку игроков НБА с самым низким суммарным показателем «+/-» в истории плей-офф.

Первое место в списке занимает звездный защитник «Чикаго» . На второй строчке – форвард , который в этом году объявил о завершении карьеры.

Игроки с самым низким показателем «+/-» в истории плей-офф НБА:

1. Демар Дерозан: -373, 63 матча

2. Кармело Энтони: -288, 83

3. : -284, 59

4. Уэсли Мэтьюз: -282, 66

5. : -270, 120

6. : -262, 73

7. Андре Миллер: -243, 68

8. Дэмиан Лиллард: -235, 61

9. Эван Тернер: -234, 63

10. Джефф Тиг: -219, 97

Показатель «+/-» считается в НБА с сезона-1996/97.

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