У Демара Дерозана самый низкий показатель «+/-» в истории плей-офф НБА. Кармело Энтони – на 2-м месте
NBA University опубликовал десятку игроков НБА с самым низким суммарным показателем «+/-» в истории плей-офф.
Первое место в списке занимает звездный защитник «Чикаго» Демар Дерозан. На второй строчке – форвард Кармело Энтони, который в этом году объявил о завершении карьеры.
Игроки с самым низким показателем «+/-» в истории плей-офф НБА:
1. Демар Дерозан: -373, 63 матча
2. Кармело Энтони: -288, 83
3. Марвин Уильямс: -284, 59
4. Уэсли Мэтьюз: -282, 66
5. Джо Джонсон: -270, 120
6. Джош Смит: -262, 73
7. Андре Миллер: -243, 68
8. Дэмиан Лиллард: -235, 61
9. Эван Тернер: -234, 63
10. Джефф Тиг: -219, 97
Показатель «+/-» считается в НБА с сезона-1996/97.
Tim Duncan: 251; +1090
Draymond Green: 157; +993
Manu Ginobili: 218 ; +951
Stephen Curry: 147; +945
Derek Fisher : 259; +725
Kevin Durant: 166 ; +714
Kawhi Leonard: 137; +661
Shaquille O’Neal: 180; +638
Klay Thompson : 158; +615
Top-75 в истории, кекв.