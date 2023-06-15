У Демара Дерозана самый низкий показатель «+/-» в истории плей-офф НБА. Кармело Энтони – на 2-м месте

Теги Джо Джонсон Джош Смит Марвин Уильямс Кармело Энтони Андре Миллер НБА Демар Дерозан Джефф Тиг Уэс Мэттьюз Эван Тернер Дэмиан Лиллард Баскетбол

NBA University опубликовал десятку игроков НБА с самым низким суммарным показателем «+/-» в истории плей-офф.

Первое место в списке занимает звездный защитник «Чикаго» Демар Дерозан. На второй строчке – форвард Кармело Энтони, который в этом году объявил о завершении карьеры.

Игроки с самым низким показателем «+/-» в истории плей-офф НБА:

1. Демар Дерозан: -373, 63 матча

2. Кармело Энтони: -288, 83

3. Марвин Уильямс: -284, 59

4. Уэсли Мэтьюз: -282, 66

5. Джо Джонсон: -270, 120

6. Джош Смит: -262, 73

7. Андре Миллер: -243, 68

8. Дэмиан Лиллард: -235, 61

9. Эван Тернер: -234, 63

10. Джефф Тиг: -219, 97

Показатель «+/-» считается в НБА с сезона-1996/97.

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3 комментария

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Чудинов Дмитрий
Есть такая же статистика с лучшим +-?
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Kemal Gul
Ответ Чудинов Дмитрий
Есть такая же статистика с лучшим +-?
LeBron James: 282 игры; +1322
Tim Duncan: 251; +1090
Draymond Green: 157; +993
Manu Ginobili: 218 ; +951
Stephen Curry: 147; +945
Derek Fisher : 259; +725
Kevin Durant: 166 ; +714
Kawhi Leonard: 137; +661
Shaquille O’Neal: 180; +638
Klay Thompson : 158; +615
+1
0
+1
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Light Yagami
2. Кармело Энтони: -288, 83

Top-75 в истории, кекв.
+2
-2
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