Билл Симмонс – о «Чикаго»: «Не знаю, что им делать с составом»
Известный спортивный эксперт Билл Симмонс считает, что генеральному менеджеру «Чикаго» Артурасу Карнишовасу в это межсезонье предстоит проделать самую сложную работу с составом в НБА.
«Я не знаю, что им делать. В этом году у них нет выбора в первом раунде (11-й пик перешел «Орландо» – прим.).
Они обменяли пик, под которым был выбран Франц Вагнер. Демару Дерозану уже за тридцать. Я не поклонник Зака Лавина. Он, конечно, хорош, просто лично мне он не нравится как игрок.
Ходят разговоры о продлении контракта с Вучевичем, что заставляет меня нервничать – это было в новостях. Не понятно, будет ли Патрик Уильямс хорош в следующем году. Не знаю, что делать с этой командой с точки зрения состава», – сказал Симмонс в эфире своего подкаста.
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