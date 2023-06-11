Билл Симмонс – о «Чикаго»: «Не знаю, что им делать с составом»

Теги Чикаго НБА Демар Дерозан Артурас Карнишовас Никола Вучевич Билл Симмонс Зак Лавин Патрик Уильямс Франц Вагнер Баскетбол

Известный спортивный эксперт Билл Симмонс считает, что генеральному менеджеру «Чикаго» Артурасу Карнишовасу в это межсезонье предстоит проделать самую сложную работу с составом в НБА.

«Я не знаю, что им делать. В этом году у них нет выбора в первом раунде (11-й пик перешел «Орландо» – прим.).

Они обменяли пик, под которым был выбран Франц Вагнер. Демару Дерозану уже за тридцать. Я не поклонник Зака Лавина. Он, конечно, хорош, просто лично мне он не нравится как игрок.

Ходят разговоры о продлении контракта с Вучевичем, что заставляет меня нервничать – это было в новостях. Не понятно, будет ли Патрик Уильямс хорош в следующем году. Не знаю, что делать с этой командой с точки зрения состава», – сказал Симмонс в эфире своего подкаста.

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3 комментария

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Daff Rogers
Ответ DevilBrO
30 лет уже как ничего не могут построить после Мджея. Уровень менеджмента где-то на ровне с Никс
В 2010 очень даже хорошо построили. Всего одно "если" лишило их больших побед.
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noke
Ответ DevilBrO
30 лет уже как ничего не могут построить после Мджея. Уровень менеджмента где-то на ровне с Никс
Была великолепная команда в начале нулевых. Ноа, Денг, Батлер, Капитан Кирк, Хэмилтон, Робинсон. Да даже Огастин и Бузер. Плевать на результаты, там столько жизни (и полусмерти да) было, что этого достаточно.
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