«Чикаго» посетит открытую тренировку Скута Хендерсона

« » планирует посетить открытую тренировку претендента на выбор под третьим номером драфта НБА 2023 .

Ранее сообщалось, что «Буллс» интересна возможность приобретения третьего пика, однако им придется расстаться с одним из лидеров: или .

Аналитик ESPN Джонатан Гивони отметил, что потенциальный 2-й номер драфта Брэндон Миллер неважно проявил себя на драфт-комбайне и может уйти третьим.

«Сан-Антонио» будет выбирать первым, « » вторым, «Портленд» – третьим.

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