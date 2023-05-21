«Чикаго» посетит открытую тренировку Скута Хендерсона
«Чикаго» планирует посетить открытую тренировку претендента на выбор под третьим номером драфта НБА 2023 Скута Хендерсона.
Ранее сообщалось, что «Буллс» интересна возможность приобретения третьего пика, однако им придется расстаться с одним из лидеров: Лавином или Дерозаном.
Аналитик ESPN Джонатан Гивони отметил, что потенциальный 2-й номер драфта Брэндон Миллер неважно проявил себя на драфт-комбайне и может уйти третьим.
«Сан-Антонио» будет выбирать первым, «Шарлотт» вторым, «Портленд» – третьим.
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