«Чикаго» посетит открытую тренировку Скута Хендерсона

Теги Шарлотт Чикаго Портленд НБА драфт НБА Демар Дерозан Зак Лавин Скут Хендерсон Баскетбол

«Чикаго» планирует посетить открытую тренировку претендента на выбор под третьим номером драфта НБА 2023 Скута Хендерсона.

Ранее сообщалось, что «Буллс» интересна возможность приобретения третьего пика, однако им придется расстаться с одним из лидеров: Лавином или Дерозаном.

Аналитик ESPN Джонатан Гивони отметил, что потенциальный 2-й номер драфта Брэндон Миллер неважно проявил себя на драфт-комбайне и может уйти третьим.

«Сан-Антонио» будет выбирать первым, «Шарлотт» вторым, «Портленд» – третьим.

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14 комментариев

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володька трынкин
Ответ Антон
Всегда было интересно - по какому принципу черные придумывают имена своим детям? Скут, Кобе, Леброн, Демар, Джа... Раньше как-то проще было - Майкл, Скотти, Чарльз, Патрик.
Старый балканский прикол: албанцы, когда нужно придумать ребенку имя, завязывают глаза и фигачат по кнопкам печатной машинки
+9
0
+9
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Daff Rogers
Ответ timson
джа это вроде не настоящее имя
Настоящее тоже не какой-нибудь Джон))
Temetrius Jamel Morant
+7
0
+7
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ammen
Ответ Антон
Всегда было интересно - по какому принципу черные придумывают имена своим детям? Скут, Кобе, Леброн, Демар, Джа... Раньше как-то проще было - Майкл, Скотти, Чарльз, Патрик.
Скут прозвище, а так он Стерлинг Хендерсон
+7
0
+7
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timson
Ответ Антон
Всегда было интересно - по какому принципу черные придумывают имена своим детям? Скут, Кобе, Леброн, Демар, Джа... Раньше как-то проще было - Майкл, Скотти, Чарльз, Патрик.
джа это вроде не настоящее имя
+6
-1
+5
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Антон
Ответ timson
джа это вроде не настоящее имя
А, это склад ума )))
+4
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gfif13
Ответ Антон
Всегда было интересно - по какому принципу черные придумывают имена своим детям? Скут, Кобе, Леброн, Демар, Джа... Раньше как-то проще было - Майкл, Скотти, Чарльз, Патрик.
Это не имя, а прозвище, которое ему дала мама. Как-то связано с его гастрономическими предпочтениями, точно, не помню: то ли хлопья какие-то, то ли ещё что...
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lexakarabut
Ответ MrFrost
если Хорнетс выберут Миллера, вместо Хендерсона, то это будет диагноз) Многие команды уже погорели на выборе подходящего по позиции игрока, вместо лучшего. Ну будет у вас связка талантливых гардов Мело -Скут и они вполне могут делить мяч.
Был у Шарлотт уже один Хендерсон))
+2
0
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Антон
Всегда было интересно - по какому принципу черные придумывают имена своим детям? Скут, Кобе, Леброн, Демар, Джа... Раньше как-то проще было - Майкл, Скотти, Чарльз, Патрик.
+4
-3
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Райли Карри
Ответ timson
джа это вроде не настоящее имя
Temetrius Jamel
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k_terekhov
Ответ timson
джа это вроде не настоящее имя
Как и Скут
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кандид
Ответ MrFrost
если Хорнетс выберут Миллера, вместо Хендерсона, то это будет диагноз) Многие команды уже погорели на выборе подходящего по позиции игрока, вместо лучшего. Ну будет у вас связка талантливых гардов Мело -Скут и они вполне могут делить мяч.
Хорнетс нужен талантливый "большой", без этого хоть сколько классных ПГ набери, ничего хорошего не выйдет.
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MrFrost
Ответ кандид
Хорнетс нужен талантливый "большой", без этого хоть сколько классных ПГ набери, ничего хорошего не выйдет.
Есть Марк Уилльямс и он вполне себе неплох, не идеал, но и не Пламли с Зеллером.
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Кирилл Колкин
Ответ кандид
Хорнетс нужен талантливый "большой", без этого хоть сколько классных ПГ набери, ничего хорошего не выйдет.
не, ну Марк Уильямс конечно же не талантливый бигмен... 😀
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