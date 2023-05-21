Демар Дерозан пользуется большей поддержкой со стороны фронт-офиса организации среди лидеров «Чикаго»

Теги Чикаго НБА Демар Дерозан Никола Вучевич Зак Лавин Баскетбол

Форвард «Чикаго» Демар Дерозан пользуется большей поддержкой со стороны фронт-офиса организации среди лидеров команды.

Об этом сообщает обозреватель «Чикаго» Сэм Смит.

«На самом деле из трех главных парней «Буллс», Демар Дерозан заручился большей поддержкой со стороны организации. Что не означает, что это не может измениться», – пишет журналист в своем блоге.

Дерозан фигурирует в разговорах о возможном обмене, если «Чикаго» решит подняться на будущем драфте НБА 2023.

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6 комментариев

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LilAnswer
Ответ Daishi
Голосуйте за Боголепова.. всмысле за Дерозана! Небось, еще курей и водку во фронт-офисе раздавал, чтобы висты набрать?))
Убойная сила хороший сериал был:)
+7
0
+7
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serginn
Отличная новость)) Перефразируя:
"Форвард «Чикаго» Демар Дерозан пользуется большей поддержкой со стороны фронт-офиса, но это ничего не значит и вообще его могут обменять"
+7
-1
+6
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Daishi
Голосуйте за Боголепова.. всмысле за Дерозана! Небось, еще курей и водку во фронт-офисе раздавал, чтобы висты набрать?))
+4
0
+4
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timson
Ответ serginn
Отличная новость)) Перефразируя: "Форвард «Чикаго» Демар Дерозан пользуется большей поддержкой со стороны фронт-офиса, но это ничего не значит и вообще его могут обменять"
и все это не точно ))
+2
0
+2
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Nikolay
Ну, Шарлотт даже Дерозан пойдет. Печально.
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