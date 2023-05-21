Демар Дерозан пользуется большей поддержкой со стороны фронт-офиса организации среди лидеров «Чикаго»

Форвард « » пользуется большей поддержкой со стороны фронт-офиса организации среди лидеров команды.

Об этом сообщает обозреватель «Чикаго» Сэм Смит.

«На самом деле из трех главных парней «Буллс», Демар Дерозан заручился большей поддержкой со стороны организации. Что не означает, что это не может измениться», – пишет журналист в своем блоге.

Дерозан фигурирует в разговорах о возможном обмене, если «Чикаго» решит подняться на будущем драфте 2023.

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