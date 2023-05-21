Обозреватель «Чикаго»: «Слышал от одного инсайдера, что трио Лавин, Дерозан, Вучевич распадется этим летом»

Трио «Чикаго» в лице , и , вероятно, распадется в это межсезонье.

«Я верю, что этим летом произойдут значительные изменения в составе. Или, по крайней мере, они будут серьезно пытаться этого достигнуть. Я был на драфт-комбайне на этой неделе и слышал от одного инсайдера, что «Буллс» покончили с этим «большим трио».

Конечно, для такого наблюдения не надо быть Шерлоком Холмсом. Вучевич – свободный агент, у Дерозана последний контрактный год. Я все равно ожидаю больших изменений в этом составе», – пишет обозреватель « » Сэм Смит.

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