Обозреватель «Чикаго»: «Слышал от одного инсайдера, что трио Лавин, Дерозан, Вучевич распадется этим летом»

Теги Чикаго НБА Демар Дерозан Никола Вучевич Зак Лавин Баскетбол

Трио «Чикаго» в лице Зака Лавина, Демара Дерозана и Николы Вучевича, вероятно, распадется в это межсезонье.

«Я верю, что этим летом произойдут значительные изменения в составе. Или, по крайней мере, они будут серьезно пытаться этого достигнуть. Я был на драфт-комбайне на этой неделе и слышал от одного инсайдера, что «Буллс» покончили с этим «большим трио».

Конечно, для такого наблюдения не надо быть Шерлоком Холмсом. Вучевич – свободный агент, у Дерозана последний контрактный год. Я все равно ожидаю больших изменений в этом составе», – пишет обозреватель «Чикаго» Сэм Смит.

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6 комментариев

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Caracalla
Легендарное трио!
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Sergey boogaloo
"Слышал,как Роза Михайловна говорила Капитолине Никифоровне,что Агафья Матвеевна будет покупать квартиру".Вот так эти "новости" выглядят со стороны.А если серьезно...Лавин-жирный контракт,который вряд ли кто-то на себя возьмёт.Демар-34.Карьера на спаде.Вопрос,нужен ли кому..Вуч-реальный кандидат на выход.Но специфический.
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Andraey
Что-то многовато Чикаго сегодня.
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Дмитрий Титов
Вообще-то изначально это был квартет. Просто Лонзо решил до лета не ждать.
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KappaPride
трио категории Б
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