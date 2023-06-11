«Работа будет доведена до конца». Яннис Адетокумбо выложил фото с предсезонной подготовки

Форвард « » начал предсезонную подготовку.

Грек планирует принять участие на чемпионате мира-2023 в составе сборной, Греция – в одной группе с США.

Адетокумбо выложил фотографию, подписав: «Я не торгуюсь с самим собой. Работа будет доведена до конца».

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆

Джимми Батлер – главный оригинал НБА. Готовит альбом в стиле кантри, ужасно играет в теннис, считает Неймара величайшим