Фред Ванвлит может сыграть за сборную США на чемпионате мира

Теги Торонто сборная США НБА Фред Ванвлит Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Руководители сборной США на днях связывались с разыгрывающим «Торонто» Фредом Ванвлитом, чтобы оценить его интерес к возможному участию в предстоящем чемпионате мира в составе американской команды, сообщает The Athletic.

29-летний разыгрывающий отказался от опции на сезон-2023/24 стоимостью 22,8 млн долларов и в июле станет неограниченно свободным агентом.

Ванвлит является участником Матча всех звезд (2022) и чемпионом НБА (2019), но никогда не участвовал в международных турнирах.

Защитник в прошедшем сезоне набирал в среднем 19,3 очка и 7,2 передачи, реализуя 39,3% бросков с игры и 34,2% из-за дуги.

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