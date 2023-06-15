Уокер Кесслер сыграет за сборную США на ЧМ-2023

Центровой «Юты» Уокер Кесслер принял решение сыграть за сборную США на чемпионате мира-2023.

22-й пик драфта 2022, Уокер в дебютном сезоне за «Джаз» набирал 9,2 очка и 8,4 подбора в среднем за игру.

Он проводил по 23 минуты за матч на паркете, реализуя 72% бросков с игры.

Центровой завершил сезон в тройке в голосовании за лучшего новичка года, а также попал в первую символическую сборную первогодок.

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