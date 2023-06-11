Агент Паоло Банкеро: «Он хотел бы играть и за Италию, и за США»

Теги Майк Миллер Орландо Грант Хилл сборная Италии сборная США НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Паоло Банкеро Баскетбол

Майк Миллер, агент форварда «Орландо» Паоло Банкеро, заявил, что его клиент хотел бы выступать и за сборную США, и за сборную Италии, но понимает, что придется сделать выбор.

«Для такого юноши, как Паоло, всегда хорошо иметь разные варианты. Он хотел бы играть за обе сборные, но прекрасно понимает, что это невозможно.

Ему придется принять решение, но мы не знаем, когда это произойдет. Это может занять и два дня, и три месяца. На данный момент мы не говорим ни «да», ни «нет» возможности участия в чемпионате мира.

Паоло уже провел две встречи с генеральным менеджером сборной США Грантом Хиллом. Он должен хорошо обдумать решение, от которого будут зависеть следующие 15-20 лет его карьеры.

Паоло хотел бы играть и за Италию, и за США», – сказал Миллер.

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3 комментария

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Siriusblack
И пирожок и пенек .
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kolyan#15
Одновременно !
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LBJ236
Непростой выбор
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