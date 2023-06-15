Эксперт ESPN Кендрик Перкинс сделал свой прогноз на предстоящее межсезонье.

Перкинс считает, что атакующий защитник продавит свой обмен в « », разыгрывающий перейдет в « », а на его место «Филадельфия» подпишет Фреда Ванвлита, ранее отказавшегося от опции на сезон-2023/24.

Форвард « » Дрэймонд Грин, по мнению эксперта, окажется в «Финиксе», а 35-летний центровой Брук Лопес заключит новое соглашение с «Милуоки».

«Работа сделана. Можно идти по домам». Йокич отмечает титул НБА, как будто это конец смены на заводе

Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете

Моменты счастья «Денвера»: обнимали кубок нежно-нежно, лидер всех расцеловал