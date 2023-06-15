Брэдли Бил в «Бостон», Джеймс Харден – в «Лейкерс». Кендрик Перкинс предсказал 5 главных событий межсезонья
Эксперт ESPN Кендрик Перкинс сделал свой прогноз на предстоящее межсезонье.
Перкинс считает, что атакующий защитник Брэдли Бил продавит свой обмен в «Бостон», разыгрывающий Джеймс Харден перейдет в «Лейкерс», а на его место «Филадельфия» подпишет Фреда Ванвлита, ранее отказавшегося от опции на сезон-2023/24.
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, по мнению эксперта, окажется в «Финиксе», а 35-летний центровой Брук Лопес заключит новое соглашение с «Милуоки».
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