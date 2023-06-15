Брэдли Бил в «Бостон», Джеймс Харден – в «Лейкерс». Кендрик Перкинс предсказал 5 главных событий межсезонья

Теги Бостон Кендрик Перкинс Голден Стэйт Лейкерс Милуоки Филадельфия Финикс Вашингтон Брук Лопес Джеймс Харден Брэдли Бил Дрэймонд Грин Фред Ванвлит Баскетбол

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс сделал свой прогноз на предстоящее межсезонье.

Перкинс считает, что атакующий защитник Брэдли Бил продавит свой обмен в «Бостон», разыгрывающий Джеймс Харден перейдет в «Лейкерс», а на его место «Филадельфия» подпишет Фреда Ванвлита, ранее отказавшегося от опции на сезон-2023/24.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, по мнению эксперта, окажется в «Финиксе», а 35-летний центровой Брук Лопес заключит новое соглашение с «Милуоки».

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7 комментариев

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Evincive
Заигрался в баскетбольные симуляторы.
+3
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qwertyqwertyqwerty111111
Согласен только со 2 и 3, все остальное бред
+1
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Алексей Иванов
0/5
+1
0
+1
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Локоть Артеста
ОракулЪ. Всё-таки не зря был MVP рубрики Shaqtin a fool. Пора этой рубрике открыть свой зал славы. Первые кандидаты Уэстбрук, МакГи, Перкинс и Харден.
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Эфес Фридомович
Там пишут Джа на весь сезон отстранят, рил?
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Yony
Да Джимбо на Пула в ГСВ, если что — шутка))
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