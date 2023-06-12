Фред Ванвлит отказался от опции на 22,8 млн и станет свободным агентом

Разыгрывающий «Торонто» отказался от опции на сезон-2023/24 в размере 22,8 млн долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Защитник станет неограниченно свободным агентом этим летом.

«По словам источников, Ванвлит не исключает возможности заключения нового контракта с «Рэпторс».

Он становится одним из самых заметных защитников на рынке и непосредственной целью команд с местом под потолком и нескольких претендентов на титул, которые будут рады обсудить с « » сценарии обмена по системе «сайн-н-трейд», – пишет Воджнаровски.

29-летний разыгрывающий в прошедшем сезоне набирал в среднем 19,3 очка и 7,2 передачи, реализуя 39,3% бросков с игры и 34,2% из-за дуги.

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