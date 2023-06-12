Фред Ванвлит отказался от опции на 22,8 млн и станет свободным агентом

Теги Торонто НБА Фред Ванвлит Баскетбол

Разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит отказался от опции на сезон-2023/24 в размере 22,8 млн долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Защитник станет неограниченно свободным агентом этим летом.

«По словам источников, Ванвлит не исключает возможности заключения нового контракта с «Рэпторс».

Он становится одним из самых заметных защитников на рынке и непосредственной целью команд с местом под потолком и нескольких претендентов на титул, которые будут рады обсудить с «Торонто» сценарии обмена по системе «сайн-н-трейд», – пишет Воджнаровски.

29-летний разыгрывающий в прошедшем сезоне набирал в среднем 19,3 очка и 7,2 передачи, реализуя 39,3% бросков с игры и 34,2% из-за дуги.

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5 комментариев

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veredrim
Перстень у чувака есть, возраст подходит к закату, так что захочет чувак контракт жизни. У кого там пустая платежка? Сперс в пару к Вембаньяме? Детройт, Миннесота, Юта? Лейкерс, если со своим нынешним бэккортом не договорятся?
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mqh9pzrxgf
Ответ AEZAKMI228
Лол кому нужен этот карлан
Скоро узнаем
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mqh9pzrxgf
Ответ veredrim
Перстень у чувака есть, возраст подходит к закату, так что захочет чувак контракт жизни. У кого там пустая платежка? Сперс в пару к Вембаньяме? Детройт, Миннесота, Юта? Лейкерс, если со своим нынешним бэккортом не договорятся?
Так его Клипперс хочет писали, так что вполне возможно в контендер залетит
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