Эксперт ESPN Кендрик Перкинс объяснил, почему « » не стоит продлевать контракт со звездным форвардом Энтони Дэвисом.

«Сколько мы уже не видели здорового , три или четыре года? У людей в офисе «Лейкерс» должны возникнуть вопросы. Можно ли доверять Эй Ди и дать ему ключи от автомобиля?

Я понимаю, что мы говорим об одном из самых талантливых игроков своего поколения, но фактор здоровья имеет значение. Помимо этого есть сомнения и по его способностям. Одним из главных вопросов этого плей-офф недавно было, сможет ли Дэвис провести два подряд сильных матча...

Я не думаю, что «Лейкерс» стоит продлевать контракт с Дэвисом. Я бы не стал, простите меня», – заявил Перкинс.

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