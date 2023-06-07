Кендрик Перкинс: «Не думаю, что «Лейкерс» стоит продлевать контракт с Дэвисом»

Теги Кендрик Перкинс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс объяснил, почему «Лейкерс» не стоит продлевать контракт со звездным форвардом Энтони Дэвисом.

«Сколько мы уже не видели здорового Энтони Дэвиса, три или четыре года? У людей в офисе «Лейкерс» должны возникнуть вопросы. Можно ли доверять Эй Ди и дать ему ключи от автомобиля?

Я понимаю, что мы говорим об одном из самых талантливых игроков своего поколения, но фактор здоровья имеет значение. Помимо этого есть сомнения и по его способностям. Одним из главных вопросов этого плей-офф недавно было, сможет ли Дэвис провести два подряд сильных матча...

Я не думаю, что «Лейкерс» стоит продлевать контракт с Дэвисом. Я бы не стал, простите меня», – заявил Перкинс.

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7 комментариев

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Ужратый Гусениц
Дэвиса на Эйтона, что бы у Леброна остатки волос выпали от того, как второй будет мимо руки передачи пропускать
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norg
Обмен на Кавая?
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Vgorodeslyakot
Ответ norg
Обмен на Кавая?
Кавай из палаты Дэвиса.
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Dienamiks
Перк сказал фигню, естественно Дэвиса нужно переподписывать чтобы потом было движение для маневров.
+4
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Analjinn
Не ну Дэвис конечно травмат, но вариков вообще нет - лишь бы набросить.
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Эфес Фридомович
Думать это в целом не твое
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norg
Ответ Vgorodeslyakot
Кавай из палаты Дэвиса.
Но ему еще одну попытку он готов выделить ))

Кендрик Перкинс: «На месте руководства я бы дал Ленарду и Джорджу еще один год."
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