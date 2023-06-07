Кендрик Перкинс: «Не думаю, что «Лейкерс» стоит продлевать контракт с Дэвисом»
Эксперт ESPN Кендрик Перкинс объяснил, почему «Лейкерс» не стоит продлевать контракт со звездным форвардом Энтони Дэвисом.
«Сколько мы уже не видели здорового Энтони Дэвиса, три или четыре года? У людей в офисе «Лейкерс» должны возникнуть вопросы. Можно ли доверять Эй Ди и дать ему ключи от автомобиля?
Я понимаю, что мы говорим об одном из самых талантливых игроков своего поколения, но фактор здоровья имеет значение. Помимо этого есть сомнения и по его способностям. Одним из главных вопросов этого плей-офф недавно было, сможет ли Дэвис провести два подряд сильных матча...
Я не думаю, что «Лейкерс» стоит продлевать контракт с Дэвисом. Я бы не стал, простите меня», – заявил Перкинс.
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