Кендрик Перкинс: «В НБА не будет династии в ближайшие 20 лет»

Теги Кендрик Перкинс Денвер НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что в лиге не будет династий в ближайшие 20 лет.

«Если посмотреть на последние пять сезонов, в НБА было пять разных чемпионов: «Рэпторс», «Лейкерс», «Бакс», «Голден Стэйт», а теперь «Наггетс».

Каждый фронт-офис и генеральный менеджер пытаются усилить свою команду к следующему сезону. Команды будут расти, команды будут улучшать свои составы, они будут улучшать свои тренерские штабы.

Так что создать новую династию будет очень тяжело. Не только создать династию, но даже повторить чемпионство. Не думаю, что мы увидим двойное чемпионство в следующие 15-20 лет», – сказал Перкинс.

«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Catch22
У Денвера прямо сейчас нет никаких предпосылок провалиться в следующем ПО; на западе без трансферов нет ни одной команды которая на бумаге претендует навязать борьбу Денверу. Поэтому я допускаю что Денвер может как минимум дойти до финала в следующем году
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
serginn
Значит вполне вероятно будет династия)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cruyff14@bk.ru
Ответ Stephan Carrypenko
Комментарий удален модератором
На ближайшие 15-20 лет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лиллард унижатель!
Ответ Catch22
У Денвера прямо сейчас нет никаких предпосылок провалиться в следующем ПО; на западе без трансферов нет ни одной команды которая на бумаге претендует навязать борьбу Денверу. Поэтому я допускаю что Денвер может как минимум дойти до финала в следующем году
Их предпосылки это склонность к травмам Портера и Мюррея.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stephan Carrypenko
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Korban Cobain
Ответ Catch22
У Денвера прямо сейчас нет никаких предпосылок провалиться в следующем ПО; на западе без трансферов нет ни одной команды которая на бумаге претендует навязать борьбу Денверу. Поэтому я допускаю что Денвер может как минимум дойти до финала в следующем году
одна есть..их лучший шестой Брюс Браун может уйти за денюшкой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий