Кендрик Перкинс: «В НБА не будет династии в ближайшие 20 лет»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что в лиге не будет династий в ближайшие 20 лет.

«Если посмотреть на последние пять сезонов, в НБА было пять разных чемпионов: «Рэпторс», «Лейкерс», «Бакс», «Голден Стэйт», а теперь «Наггетс».

Каждый фронт-офис и генеральный менеджер пытаются усилить свою команду к следующему сезону. Команды будут расти, команды будут улучшать свои составы, они будут улучшать свои тренерские штабы.

Так что создать новую династию будет очень тяжело. Не только создать династию, но даже повторить чемпионство. Не думаю, что мы увидим двойное чемпионство в следующие 15-20 лет», – сказал Перкинс.

«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂