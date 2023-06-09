Кендрик Перкинс: «Хардену нельзя доверять. Никогда не знаешь, что у него на уме»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что « » не стоит пытаться заполучить разыгрывающего «Филадельфии» .

«На месте «Санз» я бы даже не думал о привлечении Джеймса Хардена в этот состав с и .

Во-первых, ему нельзя доверять. Потому что ты никогда не знаешь, что у него на уме: что он думает о тренере, о системе нападения. Джеймс всегда делает все по-своему.

Второе – 7-й матч против «Бостона». Он растворился на паркете так, что Сэму Касселлу пришлось бегать и кричать Доку Риверсу убрать Хардена с площадки.

И что Джеймс делает сразу после поражений? Бежит в ночной клуб, это давно не секрет. Неужели я хочу иметь в команде того, кому нельзя доверять?» – сказал Перкинс в эфире First Take.

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