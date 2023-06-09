Кендрик Перкинс: «Хардену нельзя доверять. Никогда не знаешь, что у него на уме»

Теги Кендрик Перкинс Филадельфия Финикс НБА Кевин Дюрэнт Джеймс Харден Девин Букер Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Финиксу» не стоит пытаться заполучить разыгрывающего «Филадельфии» Джеймса Хардена.

«На месте «Санз» я бы даже не думал о привлечении Джеймса Хардена в этот состав с Девином Букером и Кевином Дюрэнтом.

Во-первых, ему нельзя доверять. Потому что ты никогда не знаешь, что у него на уме: что он думает о тренере, о системе нападения. Джеймс всегда делает все по-своему.

Второе – 7-й матч против «Бостона». Он растворился на паркете так, что Сэму Касселлу пришлось бегать и кричать Доку Риверсу убрать Хардена с площадки.

И что Джеймс делает сразу после поражений? Бежит в ночной клуб, это давно не секрет. Неужели я хочу иметь в команде того, кому нельзя доверять?» – сказал Перкинс в эфире First Take.

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5 комментариев

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Максим Макеев
Ответ xamer 9
Похоже, вы тоже написали этот комментарий под каким то угаром)
После 7 бокалов вина😂😂😂
+5
0
+5
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xamer 9
Ответ Максим Макеев
Бежит в клуб бы ни страдая ни о ком себя сгубить в угаре пьяном Не понимает Кендрик душу баскетбольного поэта эх
Похоже, вы тоже написали этот комментарий под каким то угаром)
+2
0
+2
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Максим Макеев
Бежит в клуб бы ни страдая ни о ком себя сгубить в угаре пьяном
Не понимает Кендрик душу баскетбольного поэта эх
0
0
0
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ryy
Надеялся что после нынешнего чемпа и плова наступит понимание, что собирать "3 звёзд" а то и 2х это путь в никуда. Но видимо нет
0
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0
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xamer 9
Ответ Максим Макеев
После 7 бокалов вина😂😂😂
Тоже писал комменты по пьяне- всегда ерунда)
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