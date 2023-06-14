«Вашингтон» рассматривает варианты обмена Брэдли Била

Новый президент « » Майкл Уингер и агент Брэдли Била Марк Бартельстейн изучают предложенные другими клубами варианты обмена звездного защитника, сообщает ESPN.com.

Стороны находятся в тесном контакте и намерены найти подходящий вариант обмена трехкратного участника Матча звезд на случай, если клуб решит полностью обновить состав.

Летом прошлого года 29-летний защитник подписал с «Уизардс» новый 5-летний контракт на 251 миллион долларов. Бил является единственным действующим игроком НБА с правом вето на обмен.

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