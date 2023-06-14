«Вашингтон» рассматривает варианты обмена Брэдли Била

Теги возможные переходы НБА Вашингтон Брэдли Бил Марк Бартельстейн Майкл Уингер Баскетбол

Новый президент «Вашингтона» Майкл Уингер и агент Брэдли Била Марк Бартельстейн изучают предложенные другими клубами варианты обмена звездного защитника, сообщает ESPN.com.

Стороны находятся в тесном контакте и намерены найти подходящий вариант обмена трехкратного участника Матча звезд на случай, если клуб решит полностью обновить состав.

Летом прошлого года 29-летний защитник подписал с «Уизардс» новый 5-летний контракт на 251 миллион долларов. Бил является единственным действующим игроком НБА с правом вето на обмен.

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4 комментария

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Dmitry Trepov
Где они найдут безумцев готовых принять этот контракт?
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carmelo hot sause
Сомневаюсь, что там варианты именно во множественном числе
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Александр Тихомиров
Ответ Dmitry Trepov
Где они найдут безумцев готовых принять этот контракт?
есть одни клиенты в филе)
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Александр Тихомиров
Ответ carmelo hot sause
Сомневаюсь, что там варианты именно во множественном числе
ну в разное время писали про бостон, филу, нью йорк, майами, реально могут в филу, нью йорк и майами, причем там есть даже на кого
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