Майкл Уингер – о Брэдли Биле: «Самое трудное в НБА – приобрести игрока с талантом уровня суперзвезды»

Теги НБА Вашингтон Брэдли Бил Майкл Уингер Баскетбол

Новый президент «Вашингтона» Майкл Уингер поделился своим мнением о защитнике команды Брэдли Биле.

«Он однозначно суперзвезда. Самое трудное в НБА – приобрести игрока с талантом уровня суперзвезды, и еще труднее приобрести суперзвезду с таким характером. Поэтому я думаю, что это очень, очень удачная отправная точка для организации», – заявил Уингер в интервью LA Times.

В 50 матчах прошедшего сезона Бил набирал в среднем 23,2 очка и 5,4 передачи, реализуя 50,6% бросков с игры и 36,5 из-за дуги. За следующие 4 сезона баскетболист заработает более 207 млн долларов.

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1 комментарий

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Да бил чего хотел добился, плакался на огромный контракт, получив который замолчал и статодолчит) через год-два начнет плакаться про другую команду, уже проходили
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