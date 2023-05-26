Майкл Уингер – о Брэдли Биле: «Самое трудное в НБА – приобрести игрока с талантом уровня суперзвезды»
Новый президент «Вашингтона» Майкл Уингер поделился своим мнением о защитнике команды Брэдли Биле.
«Он однозначно суперзвезда. Самое трудное в НБА – приобрести игрока с талантом уровня суперзвезды, и еще труднее приобрести суперзвезду с таким характером. Поэтому я думаю, что это очень, очень удачная отправная точка для организации», – заявил Уингер в интервью LA Times.
В 50 матчах прошедшего сезона Бил набирал в среднем 23,2 очка и 5,4 передачи, реализуя 50,6% бросков с игры и 36,5 из-за дуги. За следующие 4 сезона баскетболист заработает более 207 млн долларов.
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