Кристапс Порзингис может воспользоваться опцией продления контракта на следующий сезон

Форвард « » (27 лет, 221 см) может воспользоваться опцией продления контракта на сезон-2023/24 стоимостью 36 миллионов долларов.

До смены руководства в клубе предполагалось, что Порзингис откажется от опции и подпишет с «Уизардс» новый долгосрочный контракт на 4-5 лет на сумму от 134 до 174 миллионов долларов. Если форвард воспользуется опцией, то станет свободным агентом в 2024 году.

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