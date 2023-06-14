Кристапс Порзингис может воспользоваться опцией продления контракта на следующий сезон

Теги возможные переходы НБА Вашингтон Брэдли Бил Кристапс Порзингис Баскетбол

Форвард «Вашингтона» Кристапс Порзингис (27 лет, 221 см) может воспользоваться опцией продления контракта на сезон-2023/24 стоимостью 36 миллионов долларов.

До смены руководства в клубе предполагалось, что Порзингис откажется от опции и подпишет с «Уизардс» новый долгосрочный контракт на 4-5 лет на сумму от 134 до 174 миллионов долларов. Если форвард воспользуется опцией, то станет свободным агентом в 2024 году.

«Вашингтон» готов к полной перестройке команды. Ожидается, что клуб также рассмотрит возможность обмена защитника Брэдли Била.

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5 комментариев

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Tim Timson
рискованный шаг. второй контрактный год подряд он не потянет возможно играть)
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mitch
В целом Вашингтон - один из главный разочарований прошлого сезона!
В команде сразу три игрока набирали по 20 очков за матч и команда даже не пробилась в плей-инн!
Налицо полное отсутствие мотивации как у игроков, так и всей организации в целом (отчасти схожая ситуация все последние сезоны в Портленде).
Порзингис безусловно очень талантливый баскетболист. Но складывается ощущение, что каких-то высоких целей в баскетболе он перед собой не ставит (он с Йокичем были выбраны на одном драфте. Как говориться, почувствуйте разницу).
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betwriver
Если Порзингис воспользуется опцией на будущий год - значит не договорился с Вашингтоном о новом долгосрочном контракте. В принципе - не очень хорошая новость для него. И в будущем сезоне он вынужден будет доказывать Вашингтону (и потенциально, другим клубам НБА) свою ценность.
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Jerry Rodrogha
Ответ Tim Timson
рискованный шаг. второй контрактный год подряд он не потянет возможно играть)
Если пикнет опцию, значит желаемый контракт не дают
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Александр Тихомиров
Ответ mitch
В целом Вашингтон - один из главный разочарований прошлого сезона! В команде сразу три игрока набирали по 20 очков за матч и команда даже не пробилась в плей-инн! Налицо полное отсутствие мотивации как у игроков, так и всей организации в целом (отчасти схожая ситуация все последние сезоны в Портленде). Порзингис безусловно очень талантливый баскетболист. Но складывается ощущение, что каких-то высоких целей в баскетболе он перед собой не ставит (он с Йокичем были выбраны на одном драфте. Как говориться, почувствуйте разницу).
так до травмы порзи был абсолютным топом, после такой травмы тяжело вернуться
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