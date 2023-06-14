Кристапс Порзингис может воспользоваться опцией продления контракта на следующий сезон
Форвард «Вашингтона» Кристапс Порзингис (27 лет, 221 см) может воспользоваться опцией продления контракта на сезон-2023/24 стоимостью 36 миллионов долларов.
До смены руководства в клубе предполагалось, что Порзингис откажется от опции и подпишет с «Уизардс» новый долгосрочный контракт на 4-5 лет на сумму от 134 до 174 миллионов долларов. Если форвард воспользуется опцией, то станет свободным агентом в 2024 году.
«Вашингтон» готов к полной перестройке команды. Ожидается, что клуб также рассмотрит возможность обмена защитника Брэдли Била.
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Налицо полное отсутствие мотивации как у игроков, так и всей организации в целом (отчасти схожая ситуация все последние сезоны в Портленде).
Порзингис безусловно очень талантливый баскетболист. Но складывается ощущение, что каких-то высоких целей в баскетболе он перед собой не ставит (он с Йокичем были выбраны на одном драфте. Как говориться, почувствуйте разницу).