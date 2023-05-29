«Вашингтон», как ожидается, будет «агрессивно» работать на рынке во время межсезонья

Теги НБА Вашингтон Брэдли Бил Майкл Уингер Марк Стейн Баскетбол

«Вашингтон» будет «агрессивно» работать на рынке во время межсезонья-2023.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Почти все команды, с которыми мне довелось обсуждать это, ожидают агрессивных действий от «Уизардс» Уингера», – пишет Стейн.

На прошлой неделе Майкл Уингер стал новым президентом «Вашингтона». Ожидается, что он попробует перестроить команду.

Пока неизвестно, станут ли «Уизардс» усиливать состав под звездного Брэдли Била или начнут перестройку.

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