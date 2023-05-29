« » будет «агрессивно» работать на рынке во время межсезонья-2023.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Почти все команды, с которыми мне довелось обсуждать это, ожидают агрессивных действий от «Уизардс» Уингера», – пишет Стейн.

На прошлой неделе Майкл Уингер стал новым президентом «Вашингтона». Ожидается, что он попробует перестроить команду.

Пока неизвестно, станут ли «Уизардс» усиливать состав под звездного или начнут перестройку.

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