Дуэйн Уэйд хочет инвестировать в клуб женской НБА «Чикаго»
Легенда «Майами» Дуэйн Уэйд выразил заинтересованность в инвестировании в клуб женской НБА «Чикаго», сообщает The Chicago Sun-Times со ссылкой на два источника.
«Трехкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд во вторник посетил тренировку «Скай» в Sachs Recreation Center в Дирфилде, как будто он является владельцем этого здания — не высокомерно, но с явным комфортом, чувствуя себя как дома», — пишет журналистка Энни Костабайл.
«Это был отличный день», — сказал Уэйд, выходя из здания.
«Чикаго» выиграл титул чемпиона женской НБА в 2021 году под руководством главного тренера Джеймса Уэйда, родственника Дуэйна Уэйда.
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