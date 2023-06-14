Дуэйн Уэйд хочет инвестировать в клуб женской НБА «Чикаго»

Легенда «Майами» Дуэйн Уэйд выразил заинтересованность в инвестировании в клуб женской НБА « », сообщает The Chicago Sun-Times со ссылкой на два источника.

«Трехкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд во вторник посетил тренировку «Скай» в Sachs Recreation Center в Дирфилде, как будто он является владельцем этого здания — не высокомерно, но с явным комфортом, чувствуя себя как дома», — пишет журналистка Энни Костабайл.

«Это был отличный день», — сказал Уэйд, выходя из здания.

«Чикаго» выиграл титул чемпиона женской НБА в 2021 году под руководством главного тренера Джеймса Уэйда, родственника Дуэйна Уэйда.

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