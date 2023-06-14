Дуэйн Уэйд – о словах Леброна про возможное завершение карьеры»: «Он говорил на эмоциях»
Знаменитый игрок НБА Дуэйн Уэйд прокомментировал слова своего друга Леброна Джеймса из «Лейкерс», который после вылета из плей-офф сказал о возможном завершении карьеры.
По мнению Уэйда, Джеймс сделал сенсационное заявление на эмоциях.
«Вы говорите о парне, на счету которого было 40-10-9 в последней игре? Просто хочу убедиться, что мы говорим об одном и том же человеке.
Это был эмоциональный момент, вскоре после игры», – заявил Уэйд.
Леброн заговорил о завершении карьеры. Кажется, это просто эмоции после вылета от Йокича
3 комментария