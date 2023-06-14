Дуэйн Уэйд – о словах Леброна про возможное завершение карьеры»: «Он говорил на эмоциях»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Дуэйн Уэйд НБА НБА плей-офф Баскетбол

Знаменитый игрок НБА Дуэйн Уэйд прокомментировал слова своего друга Леброна Джеймса из «Лейкерс», который после вылета из плей-офф сказал о возможном завершении карьеры.

По мнению Уэйда, Джеймс сделал сенсационное заявление на эмоциях.

«Вы говорите о парне, на счету которого было 40-10-9 в последней игре? Просто хочу убедиться, что мы говорим об одном и том же человеке.

Это был эмоциональный момент, вскоре после игры», – заявил Уэйд.

Леброн заговорил о завершении карьеры. Кажется, это просто эмоции после вылета от Йокича

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3 комментария

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Stephan Carrypenko
На эмоциях от свипа
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xamer 9
Ответ Stephan Carrypenko
На эмоциях от свипа
Очевидно же, что не от радости за начало рыбацкого сезона
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