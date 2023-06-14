Дуэйн Уэйд: «Я и правда не понимаю, почему Дуайта Ховарда не включили в Топ-75 всех времен»
Прославленный игрок НБА Дуэйн Уэйд признался, что считает несправедливым невключение Дуайта Ховарда в символическую сборную Топ-75 игроков НБА всех времен.
«Я и правда не понимаю. Знаю, что разные люди могут многое рассказать о нем, он его личности и характере, или о чем там любит говорить народ. Но если речь заходит о деле, о работе, то тут все однозначно.
Дуайт вывел свою команду в финал. Можно многих выбрать в эту сборную, все это субъективно. Но если говорить о нашем поколении, последние 25 лет, как много имен вы можете назвать, не упоминая Дуайта Ховарда?
Его на тысячу процентов прокинули с этой командой» – сказал Уэйд.
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