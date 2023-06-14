Дуэйн Уэйд: «Я и правда не понимаю, почему Дуайта Ховарда не включили в Топ-75 всех времен»

Теги Дуэйн Уэйд Дуайт Ховард НБА Баскетбол

Прославленный игрок НБА Дуэйн Уэйд признался, что считает несправедливым невключение Дуайта Ховарда в символическую сборную Топ-75 игроков НБА всех времен.

«Я и правда не понимаю. Знаю, что разные люди могут многое рассказать о нем, он его личности и характере, или о чем там любит говорить народ. Но если речь заходит о деле, о работе, то тут все однозначно.

Дуайт вывел свою команду в финал. Можно многих выбрать в эту сборную, все это субъективно. Но если говорить о нашем поколении, последние 25 лет, как много имен вы можете назвать, не упоминая Дуайта Ховарда?

Его на тысячу процентов прокинули с этой командой» – сказал Уэйд.

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10 комментариев

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Эзотерический Фундаменталист
никто не понимает
+9
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Илья Петров
Ответ Light Yagami
Оба на своём месте, а другого Энтони надо было убирать как раз.
по Дэвису еще можно спорить, но Лиллард железно занял чье то (возможно и Ховарда) место
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Илья Петров
У Лилларда и Дэвиса спроси.
Ну и встречный вопрос, почему Гордона прокинули на данк контесте?
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АРХАТ
Из-за репутации и скомканного конца карьеры
К сожалению многие забыли его фантастические 8 лет в Орландо, когда был доминирующим центром лиги.
+6
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NikolayOss
Вот и межсезонье началось, новости под стать.
+3
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Артем Андреев
Ответ АРХАТ
Из-за репутации и скомканного конца карьеры К сожалению многие забыли его фантастические 8 лет в Орландо, когда был доминирующим центром лиги.
Ранний Хьюстон был не хуже. Если бы не чокерство Бороды, не было бы никакого Дейм-тайма при таком Дуайте.
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Anton Chevychalov
Он был последним на данный момент топ центром классического образца. После него началась уже совсем другая история. Йокич, Янис, Грин играют совсем не так. А персонажи, типа Гобера сейчас может и могли добраться до высот Двайта, но никому это не надо.
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N0thing_Remains
Я и правда не понимаю, как можно было поставить 9 тому данку Гордона
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