Прославленный игрок НБА Дуэйн Уэйд признался, что считает несправедливым невключение в символическую сборную Топ-75 игроков НБА всех времен.

«Я и правда не понимаю. Знаю, что разные люди могут многое рассказать о нем, он его личности и характере, или о чем там любит говорить народ. Но если речь заходит о деле, о работе, то тут все однозначно.

Дуайт вывел свою команду в финал. Можно многих выбрать в эту сборную, все это субъективно. Но если говорить о нашем поколении, последние 25 лет, как много имен вы можете назвать, не упоминая Дуайта Ховарда?

Его на тысячу процентов прокинули с этой командой» – сказал Уэйд.

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